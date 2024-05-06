學生寫「估計不行」遭師批大陸用語 網兩派論戰：不會這樣用

近年來，不少台灣民眾會在社群平台上看到各種中國大陸的影片，使自己在生活中不自覺開始使用大陸用語。一名網友在PTT分享一張照片，只見一位學生在聯絡簿寫下「不換（鞋）『估計』是不行了」，被老師圈起來並強調「別用中國用語比較好」，讓原PO非常困惑。

原PO透露，最近他在網路上看到一張照片，一名小朋友在聯絡簿表示，因為自己的鞋子破了一個大洞，下雨時都會進水，害鞋子變得好像細菌的泳池，「所以不換（鞋）『估計』是不行了」。沒想到老師看到後，竟用紅筆把「估計」圈起來，並在一旁標示「別用中國用語比較好」。

對此，原PO質問「估計是對岸用語嗎？用對岸用語寫日記是會怎樣？」不解老師為何故意抓學生的措辭，於是上網查詢「估計」的意思，發現教育部重編國語辭典修訂本顯示，「估計」一詞可被解釋為「估量價值或數量」與「推測」。

貼文一出，掀起網友兩派論戰，「蛤，估計誒」、「估計這個詞以前就在用了啊，說大陸用語的人是在憨眠（意旨神智不清）喔？」、「台灣用語就是『應該』」、「小時候的『估計』，真的是要估數量」、「重點是用法，台灣不會這樣用的」。

日前也有網友針對大陸用語指出，現在有許多人會將「大概、應該」變成「估計」、「陰謀」說成「貓膩」、「影片」改說「視頻」，好奇直問「還有什麼用語是影響當代整個台灣人的？」文章底下，不少網友列出更多大陸用語，包含「質量、牛逼、老鐵、小夥、接地氣、炸鍋、營銷、安利」等。