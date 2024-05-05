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樂齡揪團學馬戲重拾童心 北藝中心推青銀好時光工作坊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
為樂齡族群打開藝術的大門，台北表演藝術中心今年續推《齡／時差—青銀好時光工作坊》。圖／北藝中心提供
為樂齡族群打開藝術的大門，台北表演藝術中心今年續推《齡／時差—青銀好時光工作坊》。圖／北藝中心提供

為樂齡族群打開藝術的大門，台北表演藝術中心今年續推《齡／時差—青銀好時光工作坊》，並將工作坊從單堂升級為連續4周的系列課程。工作坊融合舞蹈、馬戲、戲劇等主題，自6月9日起，一連4個周日上課，帶領樂齡朋友體驗表演藝術的樂趣。

北藝中心表示，活動建議參與年齡為55歲以上之民眾，前3周為樂齡學員獨自參與，第4周將開放學員邀請家人或朋友共同參加，一同在排練場共度美好時光。

北藝中心表示，《齡／時差—青銀好時光工作坊》延續去年「獻給成人的親子課」的概念，加入「用身體唱一首青春的歌」精神，鼓勵55歲以上的樂齡朋友開啟不同領域的學習與探索。前3周課程由舞蹈工作者、行行製作負責人林恩如、Mr. Yes小丑劇團團長葉時廷、劇場工作者黃姿齊分別授課，第4周課程則由三位老師共同授課。

首周「舞蹈工作坊」將透過學員日常生活經驗，轉化為舞蹈編排的動作與元素，在藝術家細心引導下，帶領大家認識自己的身體，並且隨著音樂起舞。第2周「馬戲工作坊」設計了一系列動態活動，透過物件拋接練習，訓練身體及手眼協調能力，在雙人分組練習中，更嘗試以眼神及呼吸傳達拋接指令，培養學員間彼此的默契。課程鼓勵學員超越自我，享受與其他人合作帶來的成就感。

第3周「戲劇工作坊」則是透過劇場遊戲以及基礎表演練習，探索身體語言的可能性，並且找到表演與生活經驗的連結，感受舞台的樂趣與魅力。最後1周「青銀好時光工作坊」，鼓勵學員邀請家人或朋友參與課程，以表演藝術為媒介，在排練空間讓彼此有機會卸下心防、進行交流。綜合舞蹈、馬戲、戲劇等元素，學員將成為帶領者，引導家人與自己共同完成每個練習。

「年齡是一個數字，而不是限制。」於國立體育大學擔任舞蹈課講師的林恩如表示，工作坊希望在輕鬆歡樂的氛圍中，讓學員能自在地展現自己；國立台灣戲曲專科學院民俗技藝學系兼任講師葉時廷指出，馬戲工作坊希望讓學員一起玩出失散多年的童趣。

去年與母親參加工作坊戲劇篇的廖小姐表示，當孩子成長之後，一回頭卻發現父母變老了，「但是他們的童心及最迷人的內涵或許都不曾改變。」在工作坊的互動中，她突然發現八十多歲老媽媽很可愛很放鬆，也很勇於表現自己，相當驚喜。

●《齡／時差—青銀好時光工作坊》歡迎樂齡族群踴躍報名。北藝中心官網： https://tpac.org.taipei/

為樂齡族群打開藝術的大門，台北表演藝術中心今年續推《齡／時差—青銀好時光工作坊》。圖／北藝中心提供
為樂齡族群打開藝術的大門，台北表演藝術中心今年續推《齡／時差—青銀好時光工作坊》。圖／北藝中心提供

台北表演藝術中心

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