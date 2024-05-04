金鼎學童當起小記者 採訪記錄金門迎城隍架勢十足

金鼎國小12位四、五年級的學生，去年擔任小記者深入迎城隍活動，記錄金門傳統的迎城隍陣頭、遶境巡安宗教文化，昨天舉辦影像共創計畫的成果發表會，這群小記者都覺得收穫豐碩，學到很多拍攝的技巧，也體會到記者的辛勞，他們說，他們在過程要採訪時，多次被拒，所以以後有遇到採訪，一定會大方受訪。

這場小記者的發表會在翁贊商洋樓（寂寞寂寞山芭地咖啡書店）登場，包括教育處長孫麗琪、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、城隍廟主委楊耀芸、少年報導者主編邱紹雯，以及金寧學區校長們、學生家長們等到場參與。

現場除了展出小記者們在採訪現場所拍攝記錄的影像紀實之外，更讓12人親自擔任主持人與發表者，模擬記者實況報導的方式，現場訪問對象包含金鼎校長曾秀玲、天震堂醒獅團團主許績才與同年齡小小醒獅團成員、浯島城隍廟主委楊耀芸、後浦打花草文化保存推手王丞瀞，及金鼎與少年報導者指導老師群，開鏡頭影像背後更多有趣的、充滿汗水的、或漏網鏡頭下的故事。

教育處長孫麗琪表示，少年報導者與金鼎國小的蹲點影像共創，在文字及影像的呈現上讓她相當感動，也很感謝能提供孩子們參與這項計畫；她同時肯定金鼎國小教學團隊的辛苦，畢竟從教室走出戶外，並發現在地故事是需要經過設計規劃的，更欣慰參與的學生願意來重新認識在地的文化、土地、故事。

金鼎國小校長曾秀玲說，過往對於文化傳承議題，多數都認為是成年人該注意的事情，但她認為孩子要認識自我家鄉文化，才能對自己有所認同。因此在選定議題時，就聯想到「迎城隍」，希望讓孩子把課堂所學，透過新思維、新技巧來認識金門。