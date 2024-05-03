及人中學遮蔽「中信國際學校」字樣 新北不再罰
新北市私立及人中學向新北市教育局申請改名，未獲准就掛上新校名，4月26日遭罰新台幣30萬元。教育局今天表示，校方已將「中信國際學校」字樣遮蔽，不會繼續開罰。
及人中學申請改名尚未獲准，就在校門口掛上「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」及「中信國際學校」等字樣，教育局4月22日要求改善。
教育局指出，校方被告知須改善後只遮蔽「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」字樣，但仍保留未經核准的「中信國際學校」等字樣，4月26日依私立學校法裁罰校方30萬元，並限期5月3日前全部撤除，否則將連續處罰。
教育局今天回應中央社記者詢問表示，及人中學校門口學校名稱招牌已於5月1日將未核定的學校名稱以紅布遮蔽，並將原校名置於學校門口。
至於校門前招牌仍有「新北市中信國際實驗教育機構」字樣，教育局指出，這是已經送簽准通過。
教育局表示，已要求校方在核定更名前，應使用「新北市私立及人高級中學」學校名稱。有關申請改名案，目前已完成第1次審查，5月下旬將審議所補正的資料，因最快112學年度完成改名程序，113學年度仍須以及人中學招生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言