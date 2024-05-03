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及人中學遮蔽「中信國際學校」字樣 新北不再罰

中央社／ 新北3日電

新北市私立及人中學向新北市教育局申請改名，未獲准就掛上新校名，4月26日遭罰新台幣30萬元。教育局今天表示，校方已將「中信國際學校」字樣遮蔽，不會繼續開罰。

及人中學申請改名尚未獲准，就在校門口掛上「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」及「中信國際學校」等字樣，教育局4月22日要求改善。

教育局指出，校方被告知須改善後只遮蔽「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」字樣，但仍保留未經核准的「中信國際學校」等字樣，4月26日依私立學校法裁罰校方30萬元，並限期5月3日前全部撤除，否則將連續處罰。

教育局今天回應中央社記者詢問表示，及人中學校門口學校名稱招牌已於5月1日將未核定的學校名稱以紅布遮蔽，並將原校名置於學校門口。

至於校門前招牌仍有「新北市中信國際實驗教育機構」字樣，教育局指出，這是已經送簽准通過。

教育局表示，已要求校方在核定更名前，應使用「新北市私立及人高級中學」學校名稱。有關申請改名案，目前已完成第1次審查，5月下旬將審議所補正的資料，因最快112學年度完成改名程序，113學年度仍須以及人中學招生。

中信 教育局

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