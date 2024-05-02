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國中小早自習、午休禁考試 教團憂家長寄託補習和私校：規定太細非好事

中央社／ 台北2日電
教育部今天正式發布國中小正常教學督導辦法，明定早自習、午休不能考試，只有國3能辦模擬考。圖／聯合報系資料照片
教育部今天正式發布國中小正常教學督導辦法，明定早自習、午休不能考試，只有國3能辦模擬考。圖／聯合報系資料照片

教育部今天正式發布國中小正常教學督導辦法，明定早自習、午休不能考試，只有國3能辦模擬考。教育團體支持政府照顧學權，但也擔心公立學校規範太多，家長會轉而寄託補習、私校。

教育部今天正式發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法（以下簡稱督導辦法）」，相關措施大多已實施多年，但這次由中央政府訂定統一規範。

督導辦法明確要求，學校辦理的課後輔導（第8節）、寒暑假學藝活動及留校自習，應於規定時間進行，不能教授新進度；學習評量（考試）以在課綱所訂學習節數內實施為原則，早自習、午休等時間不能考試；「模擬考」限於國中3年級辦理，且不能在寒暑假結束後第1週實施。

國教行動聯盟理事長王瀚陽接受中央社電訪表示，他們支持「教學正常化」，但也擔心督導辦法限縮公立學校的時間和彈性，家長們的觀感往往是另外一面：「想讓孩子多學習一點，要不寄託補習，要不就是把孩子送到私立學校。」

王瀚陽表示，督導辦法雖然不分公私立，但私校往往更不「正常化教學」。另外，畢竟各科節數、上課時間就是那麼多，早自習、午休都不能拿來考試，老師的教學技術勢必要提升，否則只會淪為不斷的補課、趕課。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良也表示：「有些規定太細，不見得是好事。」可以理解教育部的目的是減輕學習壓力，但督導辦法沒有解決學生壓力的根本問題，反而會讓學校覺得管太多。

侯俊良建議後續應朝更大的方向檢討，例如108課綱下，國小壓力大幅減輕，卻因主管機關難以杜絕私立中學的考試招生，反讓許多學生小小年紀，就不得不面臨升學的壓力。

另外，國中課綱節數爭議、課程負擔是否太大等，也都是學生壓力的來源。侯俊良呼籲政府要勇於面對，不能只處理了「小節」，卻不敢挑戰真正的問題根源。

108課綱 教育部 補習

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