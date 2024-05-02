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用影音講400年前台灣教育家的故事 台南黎明中學學生奪新聞影音大獎

聯合報／ 教育事業部
黎明中學高二楊承翰（中）獲「遇見台南‧府城400」新聞影音報導競賽貳獎， 校長羅家強（右一）特予表揚。圖／黎明中學提供
黎明中學高二楊承翰（中）獲「遇見台南‧府城400」新聞影音報導競賽貳獎， 校長羅家強（右一）特予表揚。圖／黎明中學提供

慶祝台南府城建城400年，台南大學主辦「遇見台南‧府城400」新聞影音報導競賽，黎明中學高二學生楊承翰以善化發跡的教育家沈光文為研究主題，擊敗各校好手，勇奪貳獎（首獎從缺）。

沈光文被譽為台灣漢語古典文學之祖，台灣的古文、詩、賦及詩社組織，都始於沈光文。他所著〈臺灣輿考圖〉，是研究台灣地理的最早文章。台南一中校歌「思齊往哲 光文沈公」歌詞，即是勉勵學生向其看齊。

楊承翰是善化子弟，從小就聽過沈光文，所以希望透過影片讓更多人認識這位教育家，能得獎要感謝歷史老師陳冠宇和國文老師李吟臻的指導。

他說，高二歷史的探究與實作課程學到「口述歷史」，因此現學現賣，列訪綱與老師來回討，並趁228連假走訪台灣唯一祭祀沈光文的善化慶安宮和附設「沈光文紀念廳」，採訪總幹事魏素珍。

楊承翰平常經營YouTuber拍科技開箱文，他說新聞影音訪談分量吃重，還要研讀史料、考證事實，跟之前拍的影片大不同，也學到很多，未來想朝資訊傳播領域發展。

陳冠宇指出，口述歷史強調研究員角色，訪談前必須做功課，訪談後再做成逐字稿，查證後定稿，成為可被研究的資料。他強調，學生參加比賽可體驗課堂少接觸的歷史研究，了解「學歷史」和「歷史研究」的不同。

南一中 台南

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