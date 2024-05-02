改善學習環境 淡水正德國中18間廁所翻新完成

學校廁所對學童來說可說是相當重要，新北市淡水區正德國中，過去廁所使用多年，有許多設計上還有設施老舊必需換新，因此市議員陳偉杰協助爭取經費七百多萬元的補助，幫助正德國中將學校包括教職員及學生使用的廁所共18間都整新完畢。

新北市議員陳偉杰表示，經過整建修繕後，廁所以馬賽克磁磚使用鮮豔的色彩提高廁所活潑氣氛，讓廁所兼具美學巧思，並且將打造成廁所不再是陰暗、悶臭，令學生害怕的場所，提高亮度並且設計簡約，符合學童需求、學校及家長的期待。

正德國中校長黃易進表示，廁所結構設計，達到空氣有效自然流通，並且裝設節能設施，包括用水及燈光，都是經過現代化的設計，也讓學生在使用學校的廁所時可以有感覺到愉悅和放鬆的心情，而這次也非常感謝市議員的協助，讓學校的設施得以升級，學生有更好的學習環境。