快訊

仁本集團總座車禍…超誇張逆向衝撞畫面曝光 陳聖文控對方吸毒前科

當工程師10年迎人生稅務高峰 他心痛揭「繳稅金額」讓一票網友跪了

改善學習環境 淡水正德國中18間廁所翻新完成

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市市議員陳偉杰協助爭取經費七百多萬元，幫助正德國中將學校包括教職員及學生使用的廁所共18間都整新完畢。圖／紅樹林有線電視提供
新北市市議員陳偉杰協助爭取經費七百多萬元，幫助正德國中將學校包括教職員及學生使用的廁所共18間都整新完畢。圖／紅樹林有線電視提供

學校廁所對學童來說可說是相當重要，新北市淡水區正德國中，過去廁所使用多年，有許多設計上還有設施老舊必需換新，因此市議員陳偉杰協助爭取經費七百多萬元的補助，幫助正德國中將學校包括教職員及學生使用的廁所共18間都整新完畢。

新北市議員陳偉杰表示，經過整建修繕後，廁所以馬賽克磁磚使用鮮豔的色彩提高廁所活潑氣氛，讓廁所兼具美學巧思，並且將打造成廁所不再是陰暗、悶臭，令學生害怕的場所，提高亮度並且設計簡約，符合學童需求、學校及家長的期待。

正德國中校長黃易進表示，廁所結構設計，達到空氣有效自然流通，並且裝設節能設施，包括用水及燈光，都是經過現代化的設計，也讓學生在使用學校的廁所時可以有感覺到愉悅和放鬆的心情，而這次也非常感謝市議員的協助，讓學校的設施得以升級，學生有更好的學習環境。

廁所 淡水

延伸閱讀

北市首創「離線權」新北不跟進 勞工局長：沒有法源

雙北刺客列傳／藍營美女發言人李明璇、李利貞、楊智伃可能成2026嬌點

議員籲淡水國中遷新市鎮助升學 新北教育局指沒規劃

淡水人口漸增、議員提議將淡水國中遷校 教育局：將搜集多方意見

相關新聞

國中小早自習、午休禁考試8月上路 教團：恐導致家長讓孩子讀私校

為落實教學正常化，教育部今日發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，明定第8節課後輔導不得教授新進度，早自習也不得考...

國中小早自習禁考試！他嘆「時間有限要做的事變多」 憂正課時間被壓縮

教育部今天發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，明定早自習、午休不能考試；只有國3能辦模擬考，且不能辦在寒暑假後第...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

改善學習環境 淡水正德國中18間廁所翻新完成

學校廁所對學童來說可說是相當重要，新北市淡水區正德國中，過去廁所使用多年，有許多設計上還有設施老舊必需換新，因此市議員陳偉杰協助爭取經費七百多萬元的補助，幫助正德國中將學校包括教職員及學生使用的廁所共18間都整新完畢。

用影音講400年前台灣教育家的故事 台南黎明中學學生奪新聞影音大獎

慶祝台南府城建城400年，台南大學主辦「遇見台南‧府城400」新聞影音報導競賽，黎明中學高二學生楊承翰以善化發跡的教育家...

正常教學督導辦法8月上路 早自習、午休不考試

教育部今天正式發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，明定早自習、午休不能考試，只有國3能辦模擬考，且不能辦在寒暑假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。