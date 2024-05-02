正常教學督導辦法8月上路 早自習、午休不考試

教育部今天正式發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，明定早自習、午休不能考試，只有國3能辦模擬考，且不能辦在寒暑假後第1週。預計8月1日正式實施。

教育部正式發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法（以下簡稱督導辦法）」，相關措施大多已實施多年，但分散於許多法條中，且各縣市督導方式不一，因此才由中央政府訂定統一規範。

教育部指出，督導辦法明定學校應辦理常態編班、導師編配及分組學習。課程規劃須依照課綱，依教師專長優先排課。

督導辦法並明確要求，學校辦理的課後輔導（第8節）、寒暑假學藝活動及留校自習，應於規定時間進行，且不得教授新進度。

考量學生多元自主學習及休憩權益，督導辦法明定學習評量（考試）以在課綱所訂學習節數內實施為原則。也就是說，早自習、午休等時間，都不能有大小考試。「模擬考」限於國中3年級辦理，且不能在寒暑假結束後第1週實施。

督導辦法並要求學校自主檢核，特別要求國中應於每學年開學前，將檢核結果公告於學校網站。主管單位將透過實地視導，包括資料審閱、課堂巡查、學生及教師代表問卷晤談等方式，監督學校是否有落實正常教學。