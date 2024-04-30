健行科大數媒系畢展 展影視、動畫、遊戲等16項作品

桃園健行科技大學數位多媒體設計系畢業展今年邁入第6屆，以「碧波蕩漾」為主題，今日起在校內圖書館登場，共有影視、平面、動畫、遊戲、音樂等16項優秀作品展出，受到網路串流社群的風氣盛行，學生也將作品從實際面「蕩漾」到各種媒介分享，成為實力豐沛的「設計串流圈」。

數媒系畢業展展現新一代數媒人以熱情的思緒與多元技能創作，桃園青年事務局長侯佳齡今前往參觀，不時拿起手機按下快門，記錄學生們的巧思，同時在互動式遊戲前，感受青春洋溢的設計人氛圍。

侯佳齡表示，一年內近十次造訪健行科大，感受到學校師生的洋溢青春與創作力，希望桃園所有大學院校能擴大彼此串連合作，讓設計人的巧思與作品，讓更多人看到桃園的設計新實力。

健行科大校長李大偉說，他很喜歡和設計人聊天，也會和設計年輕人談巧思、談創作，數媒系畢展主題「碧波蕩漾」，就明顯傳達這個概念。

參展畢業生張瑋庭指出，所有同學的創作如同巨浪波濤下，在血液與身體內澎湃不歇，非常感謝4年來所有老師給大家的創作泉源。

畢業展的策展總召、大四畢業生陳威佑表示，畢業成果展的主題為取名為「碧波蕩漾」，蘊含數位媒體在創新、多元及速度下，有如碧波盪漾般波浪，脫離世俗框架，解讀內心的青澀故事。