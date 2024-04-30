健行科大數媒系畢展 展影視、動畫、遊戲等16項作品

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
健行科技大學數位多媒體設計系畢業展「碧波蕩漾」登場，全體畢業生展現影視、平面、動畫、遊戲、音樂等16項優秀作品展出。圖／健行科大提供
健行科技大學數位多媒體設計系畢業展「碧波蕩漾」登場，全體畢業生展現影視、平面、動畫、遊戲、音樂等16項優秀作品展出。圖／健行科大提供

桃園健行科技大學數位多媒體設計系畢業展今年邁入第6屆，以「碧波蕩漾」為主題，今日起在校內圖書館登場，共有影視、平面、動畫、遊戲、音樂等16項優秀作品展出，受到網路串流社群的風氣盛行，學生也將作品從實際面「蕩漾」到各種媒介分享，成為實力豐沛的「設計串流圈」。

數媒系畢業展展現新一代數媒人以熱情的思緒與多元技能創作，桃園青年事務局長侯佳齡今前往參觀，不時拿起手機按下快門，記錄學生們的巧思，同時在互動式遊戲前，感受青春洋溢的設計人氛圍。

侯佳齡表示，一年內近十次造訪健行科大，感受到學校師生的洋溢青春與創作力，希望桃園所有大學院校能擴大彼此串連合作，讓設計人的巧思與作品，讓更多人看到桃園的設計新實力。

健行科大校長李大偉說，他很喜歡和設計人聊天，也會和設計年輕人談巧思、談創作，數媒系畢展主題「碧波蕩漾」，就明顯傳達這個概念。

參展畢業生張瑋庭指出，所有同學的創作如同巨浪波濤下，在血液與身體內澎湃不歇，非常感謝4年來所有老師給大家的創作泉源。

畢業展的策展總召、大四畢業生陳威佑表示，畢業成果展的主題為取名為「碧波蕩漾」，蘊含數位媒體在創新、多元及速度下，有如碧波盪漾般波浪，脫離世俗框架，解讀內心的青澀故事。

健行數媒系第6屆畢業成果展即日起到健行科技大學圖書館在展覽類別包含電影設計類、包裝設計類、桌遊設計類、互動多媒體類、動畫設計類等5大類別，展出至5月6日截止，歡迎校內外人士觀展。

桃園健行科技大學數位多媒體設計系畢業展今年邁入第6屆，以「碧波蕩漾」為主題，今日起在校內圖書館登場。圖／健行科大提供
桃園健行科技大學數位多媒體設計系畢業展今年邁入第6屆，以「碧波蕩漾」為主題，今日起在校內圖書館登場。圖／健行科大提供

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