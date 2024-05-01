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新北攜手加國4省 推高中雙聯學制

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市教育局昨與加拿大4省簽訂合作備忘錄。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局昨與加拿大4省簽訂合作備忘錄。記者劉懿萱／攝影

新北市教育局昨與加拿大4省簽訂合作備忘錄，學生從113學年度起可選擇免出國在線上全英語授課，或2+1雙聯學制，高一、二在國內上課，高三免休學赴加國1年，修畢學分後可取得國內外2張高中畢業證書。2+1雙聯學制所費不貲，永平高中校長沈美華初估3年需逾100萬。

教育局說，新北市2019年起推動與英語系國家雙聯學制，陸續與英國、美國高中及大學簽署雙聯合作備忘錄。新北市已與加拿大高貴林學區簽署姊妹校，並補助高中職赴加拿大留學1年獎助學金。今年透過加拿大駐台代表處引薦，與加國4省簽約。

教育局指出，安大略省提供全英語外師線上課程；亞伯達省、卑詩省及薩克其萬省提供2+1雙聯學制，即高一、高二在國內修習線上課程，外師線上教學與本國英文教師實體教學，高三赴加拿大異地學習1年，學生可依需求自行選擇不同課程。

承辦學校永平高中校長沈美華說，首次引進2+1學制，對有志出國讀書的孩子是個捷徑，3年高中畢業後可取得2張畢業證書，直接在國外升學，免去須先就讀語言學校的束縛。雖然每省制度不一，但2+1學制需在加國念書一年，粗估學費逾百萬。

加拿大 英語

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