聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北攜手加國4省 推高中雙聯學制
新北市教育局昨與加拿大4省簽訂合作備忘錄，學生從113學年度起可選擇免出國在線上全英語授課，或2+1雙聯學制，高一、二在國內上課，高三免休學赴加國1年，修畢學分後可取得國內外2張高中畢業證書。2+1雙聯學制所費不貲，永平高中校長沈美華初估3年需逾100萬。
教育局說，新北市2019年起推動與英語系國家雙聯學制，陸續與英國、美國高中及大學簽署雙聯合作備忘錄。新北市已與加拿大高貴林學區簽署姊妹校，並補助高中職赴加拿大留學1年獎助學金。今年透過加拿大駐台代表處引薦，與加國4省簽約。
教育局指出，安大略省提供全英語外師線上課程；亞伯達省、卑詩省及薩克其萬省提供2+1雙聯學制，即高一、高二在國內修習線上課程，外師線上教學與本國英文教師實體教學，高三赴加拿大異地學習1年，學生可依需求自行選擇不同課程。
承辦學校永平高中校長沈美華說，首次引進2+1學制，對有志出國讀書的孩子是個捷徑，3年高中畢業後可取得2張畢業證書，直接在國外升學，免去須先就讀語言學校的束縛。雖然每省制度不一，但2+1學制需在加國念書一年，粗估學費逾百萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言