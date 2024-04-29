陽明交大推六家院區蓋群聯大樓 客家學院老師連署抗議

國立陽明交大竹北六家校區近期傳出將以產學合作之名興建群聯電子研發大樓，該校區客家文化學院多數老師強烈反彈，就是因為六家校區具以客家文化教育發展為主的歷史脈絡，還保留了國家三級古蹟「問禮堂」等歷史建物，痛批校方與企業強推興建大樓「如在近300年的古蹟群中插下一把利刃」。15名師生代表昨晚發起反對連署https://sites.google.com/view/hakka-nycu/，目前已破千人連署響應。

對此，陽明交大與群聯電子發出共五點聯合聲明，第一，學校基於推動產學合作的目的，由企業出資在竹北六家校區興建產學研發大樓，由雙方利用該大樓的空間進行產學合作，共創校區學術研究、未來的AI應用及科技產業的發展。

第二，校園的永續發展長年來都是校方與各學院在積極的探索與推動，本合作案亦基於此一理念下而進行，寄望對六家校區客家文化歷史價值的保存與永續發展，盡一份心力，符合當初以保存客家文化及鼓勵教育宗旨。

第三，本案推動過程會審慎嚴謹，依有關法規程序予以評估，並配合周邊文化資產及環境，於現有停車場空地進行產學研發大樓及未來停車空間的整體規畫建設，不會破壞客家古蹟群及影響到古蹟群的維護及保存。

第四，產學研發大樓完成後，建物所有權歸屬於學校，再依據學校規定提報校內審查程序，核算租金出租給捐建企業，並無校方擅自以遠低於市價價格將此特殊校地交予企業使用的誤會。

第五，本案後續亦將積極參考各學院、專家及相關賢達人士建議，審慎評估溝通凝聚各界共識後，再決定後續的推動。

由客家學院博士班學生邱星崴、學生會交通分會學生議員李坤翰、人社系副教授林秀幸等共15名師生昨天晚上共同發起「反對陽明交大以產學合作之名強推客家學院校區興建商辦大樓案之連署」，聲明羅列校方強推興建商辦大樓恐帶來的歷史、教育與交通等衝擊，並強烈質疑此案的程序正當性。

連署聲明指出，陽明交大校方為群聯電子解決該企業辦公室四散竹北且租金昂貴之慮，以產學合作之名在客家學院所在的竹北六家校區興建辦公大樓。以40年為期，企業具70%面積優先使用權並繳納租金予學校，30%面積則由陽明交通大學使用。「此地涉及古老聚落與文化資產保護價值，我們在此嚴正表達反對。」

聲明內容也點出，六家校區獨特的歷史脈絡與地理背景，是早年在高鐵特區土地徵收的背景下，林氏家族以保存客家文化及鼓勵教育為旨，經由縣政府以象徵性價格將該區贈予交大成立客家文化學院，客家文化學院的成立深受此託付。

連署共同發起人批評，校方罔顧此歷史過程與文化責任，未和客家學院師生取得共識，也未對周邊文資與環境有嚴謹評估，就將遠低於市價價格的特殊校地交給群聯電子使用，「暴露頂尖大學為獲取校務基金及資源挹注，盲目接受高科技企業主導，以產學合作為名實則掏空大學自主的短多長空，更可能招致圖利私人企業之嫌疑。」

有陽明交大老師私下不滿說，企業捐建大樓是美事一樁，但不選在校地更大的光復校區，為何偏偏得選在竹北六家校區？恐怕就是因為竹北市寸土寸金，只要捐建大樓就能優先取得使用權，但這裡正是擁有完整客家聚落之處，校方強硬推動相當可惡。

連署共同發起人之一、陽明交大人社系教授連瑞枝說，竹北六家校區名義上為交大校地，實則為六家古厝，是全世界少有坐擁文化資產聚落的學院型校區，客家學院老師幾乎都持反對態度，但校方高層多次派員溝通，依舊無視老師們反對意見強推此案。