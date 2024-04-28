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高市中小學科展頒獎 AI科技運用、淨零碳排均上榜

中央社／ 高雄28日電

高雄市第64屆中小學科學展覽會今天在國立科學工藝博物館舉行頒獎典禮，今年有高中、國中小401件作品參賽，題材豐富多元，包括AI科技運用、淨零碳排等題材作品均上榜。

高雄市第64屆中小學科學展覽會共有高中、國中小401件作品參賽，其中260件作品通過初、評審後，選出物理、地球科學、數學、生活與應用科學科等28類前3名作品，將代表高雄市參與7月22日至26日在台南市舉行的今年全國科展。

高雄市政府教育局會後發布新聞稿指出，台灣因位處地震帶，最近更地震頻傳，正興國中學生王家盈、高珮瑀、施昀萱，在老師黃馨萱指導下，提出「搖啊搖啊搖啊搖－探討不同條件的金屬對磁鐵物理擺的影響」作品，榮獲國中組物理科第1名。

五福國中張芷菱、林宥彤、蔡宜陵與指導老師邱意雯則以「不要『碳』氣！自製氣瓶探究碳捕捉材料的吸附效能」作品，獲國中組化學科第1名；學生以化學方式驗證收集與利用空氣中的二氧化碳，作為再利用與研究，達到淨零碳排目標。

此外，五福國中團隊鄭又瑜、蔡育哲、劉子睿，以三角形生成正多邊形圖形性質研究，搭配數學軟體操作，驗證探究結果，並做出嚴謹證明，奪國中組數學科第1名；比賽過程中，評審問答得宜，展現絕佳默契，再獲得團隊合作獎。

今年作品還有最新的AI科技主題「隔空點穴，中醫AI您－使用ChatGPT與全身辨識實現中醫保健助理之研究」、「行人警示系統之開發與研究」等，可看出學生致力於新知識追求。

教育局表示，高雄市致力推廣科學教育，透過全市科展選拔，找出最佳作品參加全國科展；這屆全市科展超過400件作品，可看出學生透過學校課程學習與生活經驗觀察，輔以實驗運用，培養出解決問題的科學創新與運用能力。

中醫 高雄市

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