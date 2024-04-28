睽違4年！高二生「世界氣球大賽」奪冠 興奮喊：讓世界看見台灣

全球知名氣球公司Qualatex舉辦一年一度的創意氣球大賽，今年由台灣高二生顏睿軍在指定色氣球創作比賽中，以作品《鱷魚》榮獲「仙人掌綠色比賽」冠軍！對此，他開心在Threads直呼「未來還會繼續努力，讓世界看見台灣」，吸引5千多人按讚、200則回覆。

Qualatex舉辦的指定色創作比賽，規定創作者需使用指定顏色，並以長條形氣球為主，主題不限，讓參賽者自由發揮創意、技巧，今年指定色為黃綠、蔓越莓紅、羊絨白、仙人掌綠。近日，Qualatex官方粉絲專頁公布得獎資訊，台灣氣球藝術家顏睿軍在「仙人掌綠」比賽中奪下第1名殊榮。

顏睿軍表示，他目前是一名高二生，早前很想參加Qualatex舉辦的指定色氣球創作比賽，無奈疫情讓賽事停辦2年，直到去年年底在網路上看見恢復比賽的消息，自己便報名參加。

顏睿軍透露，在今年4種顏色的比賽中，自己總共參與了3場比賽，其中「仙人掌綠色比賽」以《鱷魚》拿到冠軍；《鸚鵡》則在「黃綠色比賽」拿下第3名。他興奮地說，相隔4年，台灣再次於氣球大賽中奪得冠軍，感謝一路上默默支持他的朋友們，「未來還會繼續努力，讓世界看見台灣」。

消息一曝光，吸引5千多人按讚、200則回覆，「你怎麼那麼厲害啦！重點還超可愛的啊，恭喜你」、「好厲害！也謝謝你再次讓世界看見台灣！」、「恭喜，台灣之光」、「好強，前三名就包辦了1、3名」、「這隻鱷魚好好看喔」。