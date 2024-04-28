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聯興國小學生數成長 爭取擴建

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化市聯興國小學生數逆勢上揚，但校地不足，縣長王惠美昨喊話，盼市公所撥用緊鄰校園的市有地；彰化市長林世賢說，將與縣府協商。記者簡慧珍／攝影
彰化市聯興國小學生數逆勢上揚，但校地不足，縣長王惠美昨喊話，盼市公所撥用緊鄰校園的市有地；彰化市長林世賢說，將與縣府協商。記者簡慧珍／攝影

彰化市聯興國小昨天60周年校慶，在許多國小學生數逐年縮減，聯興國小卻逆勢成長，不過現有校地太小，學生未達法定校地面積的一半。彰化縣長王惠美昨公開喊話，希望彰化市公所慷慨撥用土地當第二校區。彰化市長林世賢說，將與縣府協商。

聯興國小昨天校慶，校內操場PU跑道啟用，校方感謝縣府補助565萬元，修繕PU跑道、操場、籃球場。全體師生和家長高唱生日快樂歌，王惠美和校長柯文吉合切生日蛋糕，氣氛歡樂。

王惠美說，聯興學生人數逆勢成長，但現有校地不足，鄰近學校有塊市有地，市公所行文要求縣政府與彰化市民代表會協調，昨有多名市民代表出席校慶，呼籲市公所、市代會合作，讓聯興國小校地能擴充。

縣府表示，聯興國小共15班、學生總人數346人，依法令規定，校地面積應有2.04萬坪至2.48萬坪，但目前僅有1.05萬坪，校地嚴重不足，縣府將與市公所協商，爭取撥用土地，讓校園旁市有地能規畫為教育用地。

彰化市長林世賢表示，聯興國小對面有近1公頃市有地，市公所未來會與縣府好好協商，希望能夠帶動學校與社區發展。

聯興校長柯文吉說，聯興籌備校慶2年，原本預期會下雨，昨天放晴，正是最好生日禮物；感謝前校長、校友、社區家長和民代出席校慶，校方會認真辦學，為國家社會培養人才。

校地 生日

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