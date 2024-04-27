新北石碇國小慶120歲生日 校友憶兒時念書趣

新北市石碇區石碇國小今天舉行120周年校慶活動，邀請校友回校及社區民眾共同齊歡，參加校慶的3位王家姊妹校友憶兒時念書充滿歡樂，現在也一起回校讀樂齡班學才藝活動。

出席校友活動的3位王家姊妹，今天還應邀出席校慶太鼓表演，85歲大姊王秀蘭是石碇國小第8屆校友，83歲二姊王秀玉是第10屆、78歲三姊王秀華則是第14屆，因家住學校附近，小時候都會一起到校。

三姊告訴中央社記者，學校以前是低矮平房，她就讀時有2個班級，約有50多位學生，後來因石碇採煤興盛，許多外來人口到石碇，學生也愈來愈多還分上午下午上課，當時教室不足還跟廟方、鄰居借空間上課，想起來都是回憶。

除了上課外，小時候遠足會到廟宇及其他學校參觀，二姊王秀玉說遠足要帶飯包，一路上跟同學們欣賞風景有說有笑。

現在她們則一起回校參加樂齡班，學習打太鼓、舞蹈班，大姊還參加陶藝班、手工拼貼，活到老學到老。

出席活動的新北市長侯友宜表示，新北市不斷推動特色教學、生態教學，學校混齡教學也得到全國特優，期許學校繼續走下去，教育局也會持續協助學校，從在地出發，努力傳承地方特色。

石碇國小也揭幕彩繪牆，牆面結合人文元素、歷史軌跡與校園景觀，發揮環境教育功能。