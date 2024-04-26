「淨零排放」車巡迴 汐止保長國小學童學環保減碳

全球暖化造成極端氣候，如何環保愛地球，慈濟慈善事業基金會特別製作「淨零排放的未來發展」為主題的環保教育巡迴車，回到新北市校園巡迴的第一站，就開進了汐止區的保長國小，宣導如何節能減碳從生活做起，正確的環保概念向小紮根。

慈濟基金會汐止區組長李素梅表示，一定要超前佈署，因為地球的暖化越來越快，所以，從學校教育著手是最快有效的步驟，本來是認為推廣資源回收再利用就能減緩地球暖化，不過，發現是來不及了，溫度暖化時間實在太快，如何讓學生、鄉親知道如何減緩地球暖化，光是用說的是沒辦法體驗的，所以，基金會就花了很多的人力物力，打造成這台環保宣導車，讓大家能夠用手去體驗、用眼晴看，讓環保、減碳、減塑概念從生活中做起。

保長國小校長黃鈺樺強調，聯合國設定於2050年要達到“零氣候衝擊”的終極目標後，台灣也在2021年宣示將於2050年「淨零排放」，務期溫室氣體排放量盡可能減至接近零。這次慈濟的淨零未來環保宣導車到校宣導的重點，是希望達到邁向淨零「三生一體」的目標~生活(減少糧食的浪費)、生產(減少溫室氣體的排放)、生態(減緩全球氣溫與水位的上升)。

巡迴車內也展示希望全民能運用智能於淨零四大轉型具體實踐如下作法：1.能源轉型：邁向RE100、建置自主零碳能源、提升能源使用韌性、開創綠色成長；2.營運轉型：數位智慧管理、耗能設備汰換、能源轉換評估；3.生活轉型：淨零綠建築、綠色公乘、數位學習、蔬食減廢；4.社會轉型：ESG永續、環境教育、環教認證場域。

為了讓全體親師生及社區民眾能落實環保理念，攜手共創環保奇蹟，慈濟志工們還特別針對25個策略加以闡述，包括風力發電、太陽光電、屋頂鋪設太陽能板、電動車、循環經濟、綠色飲食、綠色消費、碳封存及再利用等，希望能將環保於生活中高效能實踐。

黃鈺樺校長指出，很開心保長國小能成為新北市這一波環保教育宣導的第一站，讓全體親師生及社區民眾在過去奠定的良好基礎上更快速提升環保意識。未來，學校將會持續與相關單位合作，引進更多資源，融入學校自我領導力「主動積極、以終為始、要事第一、雙贏思維、知彼解己、統合綜效及不斷更新」等七個好習慣，做更有系統的推展，讓學區成為名副其實的「學習型環保社區」，並能將影響力擴散出去。

保長國小學生說，這次活動學會很多，如果不知好環保的話，很多動物就會沒辦法生存，環保減碳從生活中做起，可以在平常出去買東西的時候，帶環保袋以及使用環保餐具。