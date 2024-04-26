七寶媽挨轟歧視 韓璟：我唸過資源班 那才是正常教育該有樣貌

網紅「林叨囝仔」七寶媽Sydney昨（25）日因為在直播中與兒子竟以嘲諷和訕笑的態度，談起「資源班」學生，引起網友炸鍋，「林叨囝仔」在今日凌晨於臉書開直播道歉。針對「資源班」的話題，前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人韓璟（原名：韓依璟），昨晚也透過臉書自曝「我就是唸過資源班的人」，直言在那一至兩個月短暫的學習期間，對她來說「是非常舒服的一段經歷」，她並認為，那才是正常教育該有的樣貌。

韓璟回憶，就讀國小時曾經有一段時間被老師安排進入資源班就讀，因為別人叫她的時候，她的反應總是慢一拍，且跟人問答對談的反應明顯較慢。印象中與她一樣有重聽現象的同學，還有兩三位。

當時的資源班是必須在上課時間，另外到另一間教室學習。讓她意外的是，在資源班，學習的方式不單單只靠黑板和粉筆，而是有很多教具、錄音帶、錄影帶，甚至是玩具和圖畫書。她強調，雖然在資源班的時間相當短暫，但對她來說是「非常、非常、非常舒服的一段經歷」。這裡的學生不用急著去回應其實不確定的答案，也能很好地吸收學習到的東西，韓璟甚至認為，「那其實才是一個正常的教育該有的樣貌」。

對於網紅兒子訕笑式地回應母親「我這麼聰明，不可能進資源班」，韓璟以自身經歷回應，雖然她國小讀過一至兩個月的資源班，但高中唸的是台中女中資優班，希望這些資訊給聰明的父母與小朋友參考。