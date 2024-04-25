人手一台iPad！台北市志清國小數位學習 登蘋果官網成功案例

台北市志清國小近年來推動生生用iPad上課，提供個人化學習方式，在課程設計上賦予老師更多彈性，獲得家長和學生肯定，今天登上蘋果官網列為教育成功案例。

蘋果官網介紹志清國小案例時，標題寫著「當每一名學生都有iPad，每堂課都可以變得個人化」。

蘋果官網指出，志清國小起初推動iPad數位學習，只用在自然科學課程；現在4到6年級學生每人都有一台iPad。除了校方採購外，也有家長自行購買，讓學校能在有限預算內達成生生有iPad的目標。

中央社記者去年3月前往志清國小採訪，當時陳姓家長表示，一開始對自備載具計畫有點反彈，連查字典都用電子版或App，懷疑對小孩到底好不好；後來想想，行動學習就是小孩這個世代解決問題的方法，不僅效率更高，學到的知識也更廣。

志清國小資訊組長蔡唯嶸指出，以前公費iPad數量不夠，學生搶著用，檔案不能留在上面，所有學習任務必須在當節課完成。現在透過自備載具（BYOD），可以延伸教學深度與廣度。

蔡唯嶸強調，數位時代的變化太快，自備載具由學校與家長共同達成，是一個擴大參與層面的途徑，可以確保數位學習永續，不會受到學校沒經費買設備的影響。孩子必須從學校開始了解如何透過數位工具學習及生活，學校也不能再落後於世界，必須思考如何跟上腳步。