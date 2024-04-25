龍寶寶入學擠破頭…桃園8國中總量管制 400學生需轉校

「龍寶寶」今年升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，全市有8所國中總量管制，就近就讀擠破頭，部分學校候補人數破百。多位議員昨天指許多學校教室空間不足，應該即早啟動教室增建，並且重新規畫學區；教育局回應，已經要求各校提早調整校內空間，後續市政府將評估調整學區。

教育局統計，113學年總量管制國中，包括桃園區慈文、建國國中，中壢區內壢、青埔國中，八德區大成國中、永豐高中國中部，龍潭區龍潭國中，以及觀音區觀音高中國中部，另文昌、中壢、東興國中3校因新生報到後，學生人數較預期多，正申請中。

市議員許家睿說，大成國中只錄取759人，卻有970人報名，逾200名學生須轉介到其他學區，凸顯八德教學資源供不應求。

市議員李家興也表示，很多楊梅學生擠不進學區內熱門學校就讀，甚至要跨區遠赴中壢、大溪念書，讓家長恐慌。

市議員黃敬平、葉明月表示，內壢國中長年校舍不足，今年候補人數近200人，教室增建計畫從前市長鄭文燦任內喊到現在，至今未動工，龍年碰到問題只能雙手一攤。

議員謝美英也建議教育局提早重新規畫學區，避免造成師生困擾。

教育局國中教育科長蔡詩欣表示，扣除重複計算和已報到的人數，目前全市預計約400位學生需轉介至他校就讀；教育局會通盤評估調整學區的可行性，並鼓勵學校發展特色課程，減緩學區內學生外流。

至於內壢國中校舍不足，教育局長劉仲成表示，目前基礎設計已經完成，由新工處接手細部設計，預計最快年底可發包施工。