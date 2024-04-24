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板橋高中深耕在地認同 走讀枋橋古城省思文化保存

觀天下／ 記者陳郁薇／板橋報導
板橋高中走讀路線以清代時期板橋林家為防漳泉械鬥所興建的「枋橋古城」作為了解板橋聚落發展主軸，追憶板橋的歷史風華與省思文化資產之保存。 圖／觀天下有線電視提供
板橋高中走讀路線以清代時期板橋林家為防漳泉械鬥所興建的「枋橋古城」作為了解板橋聚落發展主軸，追憶板橋的歷史風華與省思文化資產之保存。 圖／觀天下有線電視提供

一想到板橋，一般人即會聯想到林家花園，顯見林家對板橋之重要性。板橋高中走讀路線即是以清代時期板橋林家為防漳泉械鬥所興建的「枋橋古城」作為了解板橋聚落發展主軸，帶領學生以GPS記錄古城軌跡，認識古城的範圍，探索鄰近之古蹟與廟宇如枋橋建學碑、大觀書院、慈惠宮和接雲寺等對地方發展的意義，同時踏查古城周圍的老街風貌，追憶板橋的歷史風華與省思文化資產之保存。

課程設計是以系統性的學習方式，讓學生思考板橋古城這個空間裡的人文、信仰、歷史與變遷。為了落實108新課綱社會科的「探究與實作」精神，本課程引導學生從觀察、發現問題、培養問題意識，到能蒐集板橋地區的第一手及第二手資料，並加以分析統整、反省思辨，進而提出問題解決策略。預期的成效在學會記錄地景的形式，藉由實際踏查，培養學生關懷社會的意識；並透過小組合作學習，認識並發覺板橋古城的文化深度與現代意義。

在這門課程的安排下，學生學會使用不同的工具來探索與紀錄，例如:地圖搜索的能力、手繪地圖、海報製作、寫作表達。藉由國文科與地理科跨領域的學習，能夠透過地理知識先做實察的資料，實察後再寫下自己的訪查心得或深入寫作，而寫作時，因為有實際的走訪，對於內容印象更為深刻也更有想法。在戶外踏查的過程中，由於要完成任務，所以會積極投入，讓踏查不再只是走出教室，而是讓學生對板橋有了更鮮活的認知。

板橋高中賴春錦校長表示，從10年前板橋papago到走讀板橋課程，板中透過系統性的課程設計，讓學生更加深入了解板橋的文化和發展。不僅提升在地認同，更希望提出對板橋未來的前景。

地圖 意識

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