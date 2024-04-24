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義民高中發起彩繪杯墊義賣 助花蓮賑災

中央社／ 新竹縣24日電

為協助花蓮地震受災民眾，竹縣義民高中於校園中發起看見花蓮之美彩繪活動，邀請德國、法國等外籍生與師生共同創作彩繪杯墊，後續將義賣援助花蓮，表達關愛。

新竹縣義民高中今天邀請多國外籍生包含德國、哥倫比亞、法國、芬蘭、印度、馬來西亞、印尼、越南等學生，聚集於校園中，並與義民高中學生共同彩繪杯墊，也發起杯墊義賣募款活動，盼獲響應。

國立中央大學博士生瑪杜（Madhu）現場說，她從印度來台求學，而這次在花蓮地震災情嚴重，她感到難過，她在此次彩繪的意象是地震後馬路雖出現龜裂，但歷經搶修可逐漸修復，這也象徵持有信念跟希望，這條道路通往絢麗陽光。

義民高中向中央社記者表示，看見花蓮之美彩繪活動主題聚焦花蓮美景及原住民文化，師生共同用手中畫筆呈現，而在每個杯墊都帶著師生的心意，也寄託著對災區人民的深深祝福。

義民高中說，這次彩繪杯墊活動，盼為花蓮地震災區帶來關懷，也希望在後續推動杯墊義賣活動，能獲支持與響應，共同為花蓮民眾送上溫暖。

地震 彩繪 花蓮

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