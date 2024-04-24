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降低學習壓力！國小低年級段考限2次 預計8月上路

中央社／ 台北24日電
教育部修正國中小評量辦法，將國小低年級的定期評量紙筆測驗（俗稱段考）上限降低為2次。圖／聯合報系資料照片
教育部修正國中小評量辦法，將國小低年級的定期評量紙筆測驗（俗稱段考）上限降低為2次。圖／聯合報系資料照片

教育部修正國中小評量辦法，將國小低年級的定期評量紙筆測驗（俗稱段考）上限降低為2次，預計8月的新學期上路。教育團體指出，多數學校早就是只考2次。

教育部今天正式發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，新修正的規定，國小低年級（1、2年級）定期評量紙筆測驗次數的上限，由3次降低為2次，藉此降低學習壓力。

全國中小學校長協會理事長張信務接受中央社電訪表示，現在大多數國小1學期都只有2次段考，大概只剩南部一些學校比較傳統，仍保留3次段考，但數量已很少。

張信務解釋，要考2次還是3次，主要考量的是學習份量。近年教育改革下，國小課程份量已經有所減少，留更多時間給多元、自主學習。例如過去國語有24課，分3次段考來考，每次考8課；現在國語課本則是16個小單元（依教科書版本不一），分成2次段考，每次也是8個單元，學生負擔剛剛好。

張信務指出，現在一學期大概是4個月，分3次段考，即1個多月考一次，因此也有俗稱「月考」。但其實「月考」的時間不好拿捏；現在改成2次，就是期中考一次、期末考一次，有利於安排學期活動，且這樣的適度調整，能有效舒緩壓力，回應社會的期待。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，以他服務的台南地區為例，多數學校都已是1學期2次段考，且國小可採多元評量，不一定要透過紙筆測驗，因此教育部這波修法，對教育現場的衝擊不會太大。

侯俊良表示，教育部雖只規定低年級上限2次，中、高年級仍可3次。但對於國小來說，要調整的話，應會所有年級都一併調整，一來是便於安排全校活動；二來是家中如果有2個孩子，一個考2次、一個考3次，時間還錯開，家長一定會很痛苦。

全國教師工會總聯合會 小學 教育部

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