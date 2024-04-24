高市培養科技人才 6高中設半導體課程

台積電高雄2奈米廠年底起員工陸續進駐，連同供應鏈會有1.5萬到2萬人，高雄市左營、楠梓等6所高中已成立半導體數位產業先修學程。市長陳其邁昨在左營高中體驗課程後表示，未來高中半導體數位先修學程將擴展至全市20所高中。

樹德科大副校長、資訊工程系教授陳璽煌表示，全台理工科學生逐年下降，高雄在高中端設立半導體專班、率先培養學生興趣，有助提升高科技人才數量。

陳璽煌說，但台積電未來若人才飽和，學生學成後未必在地就業，全市就業率能否提升、專班的競爭力能否持續，仍待驗證，建議課程內容要與時俱進，讓學生基礎所學能真正符合產業內容。

左營高中、中山高中、楠梓高中、新莊高中、中山附中和三民家商設有半導體、人工智慧等課程。左中獲得高雄大學、中山大學、高雄醫學大學等校師資協助，今年學程邁入第3年，物理、化學和數學科教師組成團隊，結合國教署半導體課程計畫，113學年將設「半導體特色課程專班」，發展雙語教育，培育學生國際觀。

陳其邁觀看AI2程式設計、生醫感測運用等課程，並下場體驗學生應用AI程式設計的遊戲。他指出，左營高中和楠梓高中是離台積電廠區最近的學校，面對國際大廠進駐，高雄面對最大的問題是人才，若無足夠人才支撐產業就業或研發，會出現人才斷層。