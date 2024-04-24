屏東第一所 科學園區實驗中學動土

少子化衝擊，屏東縣今年啟動裁併校。因應高鐵延伸屏東，設置屏東科學園區，園區內設立國立屏科實驗中學，也是屏東縣第一所國立實驗中學。學校今年8月開學，昨辦校舍動土典禮，校舍興建期間，國高中部在大仁科大、國小部則在凌雲國小上課。立委伍麗華說，希望發揮磁吸效應，帶動屏東產業、人才進駐。

國家科學及技術委員會主委吳政忠會同屏東縣長周春米等人主持校舍動土儀式。吳政忠說，嘉義、台南、高雄、屏東是南部科學園區廊帶，屏東擁有水資源豐富相當有潛力，科學園區發展需要人才，盼屏科實驗中學與周邊學校連結合作。

屏科實驗中學籌備處主任陳志偉指出，實中課程搭配園區產業，包括航太科學專題、AI智慧醫農專題、國際交流專題、淨零碳排專題，地方創生專題等。建校經費22.3億，校地8.6089公頃，含幼兒園、國小、國中、高中與雙語部。

周春米說，屏東科學園是高鐵特定區一環，除屏東科學園區，還有經濟部科技園區，根據相關條文規定設實驗中學。為確保學子安全，實中周邊道路將拓寬，北側拓寬18公尺、南側拓寬20公尺。

屏縣今年啟動裁併校，卻又有新校舍成立。周春米說，屏科實中根據國科會相關辦法設立，配合屏東科學園區招商納才，設新校與裁併校不同考量。