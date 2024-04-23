校園鼓勵閱讀模式太無聊 書店業者籲創造需求

出版面臨困境，下一步該怎麼走，書店業者今天指出，國中小校園鼓勵閱讀的方式長久不變，而且太無聊，很難吸引年輕人讀書、買書，盼教育部及各界思考這個問題，真正創造人們對書的需求。

響應4月23日世界閱讀日活動，台北市出版商業同業公會和國家圖書館今天舉行「台灣閱讀與出版的急迫未來－台北出版論壇2024春祭場」，邀請高中老師、學生、獨立書店、出版業者共同探討及尋找出版的未來。

友善書業理事、島呼冊店共同創辦人林詩涵以「台灣書店賣書愈來愈吃力？」為題，分享自身對書市及出版的觀察，她發現長久以來校園推廣閱讀的方式都太無聊，就是發學習單讓學生回去讀書、寫簡單心得，這很難激發年輕人對閱讀的熱情。

林詩涵指出，現在書市的狀況不是賣書難，而是大家的選擇愈來愈多，書不再是必需品，學習型態的改變也讓學子不再需要看書。

林詩涵表示，像這幾天地震讓人很有感，如果哪天因此斷網了，真的不能使用網路了，書的價值會不會出現，大家會不會突然想要買書，「書這件事是要創造需求，若無需求，人們不會覺得書跟他有關」。

國家圖書館館長王涵青以「台灣民眾閱讀風氣愈來愈好？」為題，分享近年台灣民眾的閱讀情況，她表示，疫情過後進館人數及借閱數都有所提升，連帶閱讀習慣也跟著改變，尤其電子書借閱數量明顯提升。

王涵青強調，閱讀能提升人們的創造力、同理心、思辨力，而且能使人跳脫思考框架，能與時俱進、創造未來，期盼圖書館能持續發揮專業價值與社會責任，與出版社攜手合作，建立起書與讀者間最佳的溝通橋梁。

丹鳳高中老師、作家宋怡慧則以「台灣學生讀書愈來愈新愈怪？」為題，分享她在教學現場的觀察。宋怡慧引用求職網的數據指出，未出社會前的男學生有近3成想當YouTuber，女學生有近3成想當作家。

宋怡慧表示，「我們不能認為現在的孩子是奇怪的」，這個「怪」是獨特、獨一無二，現在學生讀的書的「怪」也不是奇怪，而是他們能自己決定自己的獨特，決定自己想讀什麼書。