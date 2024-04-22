VR科技輔助穿越時空 永平高中學生走讀永和母親河

為增進學生對雙和在地環境的認識，導入永續發展的環境倫理思考，永平高中藉由校定必修「溪洲川流學」，跨域整合地理、歷史等知識及資訊科技操作技能，以永和與河流的發展故事為課程主軸，探討永和地景與瓦磘溝在百年前、都市化、近年等不同時期的變遷，思考人地互動的永續關係。今(22)日課程進行走讀活動，以實地觀察並結合科技輔助，跨越時間及空間的限制，看見永和古今變遷的發展脈絡。

永和早期包含三大聚落，龜崙蘭、秀朗、潭墘，其中龜崙蘭地區幅員較廣大，其名源自平埔族的龜崙蘭社，字義為「溪洲」，故早期以溪洲來通稱永和。隨著臺北市的都市擴張，永和迅速都市化，人口密度居全臺之冠，隨之出現建築擁擠、交通壅塞、綠地不足、河流汙染等都市問題。

完整的「穿越雙和，瓦磘溝我要GO」走讀路線，環繞永和中部與瓦磘溝沿岸，內容包含河流水文、歷史文化、自然生態、經濟發展等故事。短程路線則以瓦磘溝中下游為主，例如瓦磘沿岸綠廊、瓦磘抽水站，藉由河流來述說永和的產業、歷史、生態、汙染與災害防治等，探索河流與人的互動關係。

有別於以往單純聽講的地理實察模式，溪洲川流學的走讀課程，融入科技工具輔助，例如可透過Google My Map查看或自行增修考察地圖；可運用百年歷史地圖套疊來了解瓦磘溝地名由來；距離太遠的地方可藉由VR遊戲身歷其境。善用這些科技工具輔助，引導同學在資訊化時代中，更生動且深刻地探索地方環境特色，也是未來可以帶著走的科技素養力。

永平高中校長沈美華表示，永平高中校定課程溪洲川流學，已經進入4.0版，跨域課程結合地理觀察，還有歷史的演變，以及資訊科技三個領域的整合，讓孩子能夠藉由在地的走踏當中，喚起對土地的情感，其次結合科技透過Google My Maps讓孩子更深入的規劃他們走讀路程；另結合參與式預算，讓學生對議題的看法不只是觀察到問題，也能夠探究過程並找到解決方案，讓想法轉化為實際愛護地球的行動。