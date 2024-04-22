龍寶寶衝高報名 新北私中不增班

12年前出生的「龍寶寶」今年將從國小畢業，新北國一新生比去年增6248人，居全台之冠，教育局估增公立學校200班因應。但有家長期待私校管理，今年報考人數增1至2成，甚至有學校達4成，私校卻考量是短暫現象，普遍表明額滿不增班，恐讓學生們擠破頭。

私校普遍對增班態度保守，擔憂一旦增班、增聘師資，今年過後，少子化又迎頭趕上，難及時調整。中和區私立竹林高中校長盧志雄說，國中部去年已增1班，今年報名人數雖增加，但考量校舍空間，最多也只能增1班。

盧認為，一旦龍寶寶高峰期過，學生數還是會下降，加上私校普科高中不如公校有吸引力，需整體考量4、5年後師資情況，因此需審慎評估。

三重區私立格致中學校長鄭經綸說，以往報名人數約500多人，今年報名人數達700人左右，成長約4成，教室空間仍有餘裕，是否增班因應，評估後會向教育局申報。三重私立金陵女中校長高亞謙也說，國中部比去年多1、200人報名，但為維持教學品質，暫不增班。

全國中小學校長協會理事長張信務說，私校國中報考率高，受限班級數無法廣開，私校多朝每班滿編40人因應，避免高峰期一過，又要減班。

陳姓家長擔憂，女兒今年準備讀國一，龍年競爭多，為讓她有好的教學品質，傾向私校。另一名林姓家長表示，因為只生一個孩子，私校雖然學費貴，但去年國三生在校割頸案，人心惶惶，盼能進私校，獲全面照顧。

為避免屆時公立學校200班出現「空班」，新北教育局指出，現階段預估增班數，僅先以畢業生數推估，實際情況還需國小意向調查，待6月確定後才會確定增班數。

至於基隆今年國一新生也增400多人。基隆教育處副處長徐嬿立說，往年新生登記就讀基隆市立國中，比率約8、9成，換算最大增班量不超過12個班，現有國中空間及教師人數暫可符增班需求。

私立二信高中校長林立說，辦學以平穩為原則，不因單一年度報名人數增加，就提出擴班計畫。

教育處表示，會考量學校空間及師資等量能核定，全市偶有整體學生人數增減狀況，私校過去並未因此提出增班或減班申請，會尊重私校招生以穩定為原則。