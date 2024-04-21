竹北勝利國中落成 可收1500學生

新竹縣竹北市近年飽受學生超額、學校不足所苦，位於竹北AI智慧園區的勝利國中承擔區域國中就學需求，從2022年起分階段啟用校舍，終於在昨天全面落成，預計今年新學年將可收滿3個年級60個班級、容納超過1500名學生，解決竹北東區的國中入學壓力。

占地2.7公頃的勝利國中規畫全校60個普通班級及幼兒園、圖書館、活動中心、操場等空間，2022年第一期完成後首度招收15班1年級新生，去年再收14班新生，預計今年新學年將可收滿60班。

縣長楊文科表示，勝利國中是AI智慧園區最早規畫一定要設立的單位，因新竹縣近年人口增長快速，縣府加速在3年內完成校舍興建，滿足家長對孩子就學的期待。

立委徐欣瑩、林思銘昨天也出席校舍落成典禮，徐欣瑩表示，新竹縣人口增長名列前茅，學生已多到沒有學校念，喊話中央應特別給予關照。

林思銘也點出，光是為興建勝利國中，縣府就自籌8億元，為了科技首都的發展，仍需要中央攜手地方一起合作。

教育部政務次長林明裕說，勝利國中是17所以國家建設角度規畫興建的學校，第一所落成的學校，興建速度驚人，有賴中央及地方各單位共識及配合，中央希望與竹縣持續合作同行。