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性平法頒布20年 葉永鋕母校高樹國中落實性平

中央社／ 屏東縣20日電

性別平等教育法頒布20年，「玫瑰少年」葉永鋕事件發生地屏東縣高樹國民中學校長盧劍峰今天表示，活動中心老舊廁所將改建成性別友善廁所，預計9月完工，不願再有憾事發生。

2000年4月20日葉永鋕由於與眾不同的性別氣質而遭同學霸凌，利用上課時間上廁所，卻被發現倒臥血泊中，送醫不治，他的死亡引起台灣社會對性別教育的討論，從而催生性平法（2004年頒布）。

盧劍峰告訴中央社記者，要保護學生，除加裝監視器強化校園安全，應教導正確性別觀念，於日常落實性平教育，提升所有教師對性平事件警覺性及敏感度。

目前高樹國中廁所已改建，男廁標誌為玫瑰圖樣，女廁是大樹標誌，象徵不論性別，都可像玫瑰一樣溫柔美麗，也可像大樹一樣強壯。

副總統賴清德在社群網站臉書（Facebook）說，打造尊重每個人性別特質、性別認同及性傾向環境，讓所有人都能自由展現自己最獨特的樣子，「這是我們對永鋕最好的紀念」，也是對多元台灣最深切期許。

歌手蔡依林曾演唱「玫瑰少年」宣傳性平，教育部則將4月20日定為「性別平等教育日」。

廁所 性別 性平法 標誌

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