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校園增性別友善廁所、宿舍 教長：學尊重最好場域

中央社／ 台北20日電
性別平等教育法今年滿20週年，教育部長潘文忠今天表示，將透過校舍新建、改建，逐步增置更多的性別友善廁所。本報資料照片
性別平等教育法今年滿20週年，教育部長潘文忠今天表示，將透過校舍新建、改建，逐步增置更多的性別友善廁所。本報資料照片

性別平等教育法今年滿20週年，教育部長潘文忠今天表示，將透過校舍新建、改建，逐步增置更多的性別友善廁所，並有大專開始嘗試混宿等規劃，作為學習尊重不同性別最好的場域。

潘文忠今天出席在台北舉辦的「性別平等教育法20週年特展ROOM XX：一切都是從廁所開始的」開幕典禮，會前接受媒體聯訪，被問及學生團體呼籲正視多元性別學生處境，包括宿舍選擇、廁所、課堂點名等基本性別資料蒐集運用，都能有更符合學生需求的指引和實際政策。

潘文忠表示，近年教育部鼓勵各級學校在新建、改建校舍時，增置更多的性別友善廁所（指有別於傳統區分男女的設計，例如將小便斗、馬桶都置於隔間中，供民眾自由選擇），讓有需求的學生使用更方便。

大專宿舍一般也都區分男女，近年包括政治大學等校，都逐步開放「混宿」，讓學生有更多的選擇。潘文忠表示，近年來的確看到幾所學校開始嘗試有更多的討論，相關案例值得各校參考，透過空間混合使用，讓青年學子有很好的性別學習、相處機會，也希望家長和社會各界瞭解：「這是最好學習性別尊重的場域。」

隨後致詞時，潘文忠提到，台灣實施性平教育20年來，過程雖然很艱辛，但也確實看到非常多溫暖的力量在擴展。台灣這幾年性平表現亮眼，例如開始在校園發放免費生理用品，國會立委女性占比也是亞洲第一，期許未來在性別平權有更好表現。

宿舍 廁所 性別友善廁所 潘文忠

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