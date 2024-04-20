龍年效應 北市額滿國中高達22校

台北市教育局昨天公布113學年度額滿國中及改分發學校名單，龍年效應導致新生增加逾2千人，額滿國中22校創近年新高，學生須改分發，教育局為此罕見跨區增加轉分發學校，大安區學生甚至轉分發到萬華區，改分發學校最多增加到9校。新北今年小學畢業生人數也破近年紀錄，比去年多出6248人，教育局預估將增設200班因應。

北市國中第一階段26校額滿，今年額滿國中新增興雅、仁愛、景美、天母4所國中，以及和平、大直、百齡3所高中國中部。教育局表示，除4所實驗學校，其餘22校預估報到數超出可招收人數，新生家長須持相關文件，4月26日至5月2日至各校辦理入學資格審查，審查通過者依設籍先後順序分發至額滿為止，未分發者改分發至轉分發國中就讀。

教育局中等教育科長黃喬偉分析，去年額滿國中15校，今年因為龍年效應，新生較去年增加2千多人，額滿國中增至22校，超額學生將改分發至鄰近學校。

教育局提醒，22所額滿學校資格審查完畢後，5月10日至13日發還新生入學卡給各國小，協助轉發給錄取學生，5月13日公布新生名單，新生6月4日上午9點至6日中午12點到「新生分發入學作業平台」網路報到。

未錄取、須改分發的學生入學卡也將退還原國小轉交家長，5月24日至29日可至「新生分發入學作業平台」網路登記改分發。

新北市教育局表示，預估113學年度龍年國中新生數增加，4月底完成造冊，預計6月中旬辦新生報到後可確認學生數，並公告額滿學校。112學年度7年級額滿學校包括桃子腳國中小和北大、竹圍、丹鳳、秀峰高中國中部，以及中平、中山、碧華、林口和崇林國中。