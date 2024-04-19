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深化全民國防意識 馬公高中學生體驗射擊

中央社／ 澎湖縣19日電

教育部推展全民國防教育，馬公高中300多名學生今天進行T91步槍實彈射擊體驗及50機槍等操作，學子們興奮緊張地感受扣引板機的瞬間。

陸軍澎湖防衛指揮部與教育部澎湖聯絡處共同辦理「高中職學生實彈射擊體驗活動」，今天在澎防部五德營區實彈射擊訓練場，實施「T91步槍實彈射擊體驗」及120公厘迫擊砲、50機槍及40公厘榴彈槍等多項輕型武器靜態陳展。

馬公高中300多名學生今天首次進入靶場實施步槍射擊，親身體驗扣引板機的瞬間，既興奮又緊張。國教署校安組長葉信村代表教育部致贈感謝狀，感謝促成讓高中職學子有實彈射擊的體驗。

澎防部政戰主任許力仁表示，步槍實彈射擊體驗是高中學子生涯中最難忘的國防體驗。透過實際體驗，讓學生們認識國軍的訓練日常，也達到「認識國防、參與國防及支持國防」的目的，充分地讓「自己國家自己守護」的全民國防理念和愛國意識向下穩固根基，在未來一同守護美麗家園。

教育部 澎湖 馬公

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