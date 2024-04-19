彰化200公分高文昌筆亮相 考生祈福求「高」中第一志願
今年考季從113學年度四技二專及二技統一入學測驗起跑，彰化縣永靖鄉、埔鹽鄉舉辦考生祈福。永靖鄉公所在鄭成功紀念館舉行，意寓祈願成功，埔鹽鄉公所到順天宮為鄉內考生祈福，順天宮特製200公分高的文昌筆，祝福考生「高」中。
永靖鄉公所邀請各界代表首次舉辦考生祈福，今年永靖高工、永靖國中各有300名、292名學生要上考場，今兩校40多名考生代表參加祈福儀式，先通過聰明門，鄉長魏碩衛帶領兩校校長讀祝禱文和敬獻供品，考生默念祝禱文並向延平郡王鄭成功稟報姓名及理想志願，隨後把心願寫在鄉公所準備的祈福卡上，掛在鄭成功紀念館的祈福繪馬架。
埔鹽鄉順天宮第十六年舉辦考生祈福，鄉公所和鄉內最高學府埔鹽國中依照古禮進行祈福儀式，國三全體考生80多人到場，一一拿考試用具過爐，又摸200公分高的木製文昌筆，祈許順天宮祀奉的三山國王和文昌帝君能庇佑下筆有如神助。鄉長許文萍說，順天宮神明靈驗，埔鹽國中考生的第一志願錄取率從65%節節上升破八成。
永靖鄉考生祈福到場的考生可獲「包（包子）、高（甜糕）、中（粽子）」和成功福袋，未到場的可獲文昌筆袋文具組。埔鹽鄉順天宮贈送神明加持過的開運文昌文具組，因考生祈福活動剛結束，金爐就發爐，被視為埔鹽學子升學考試表現好的吉兆。
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