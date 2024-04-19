威尼斯雙年展台灣館預言戰爭？ 袁廣鳴：完全來自巧合

在警笛、爆炸、猛烈的撞擊與節奏緩慢的國歌之中，第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」舉行開幕儀式。「希望作品裡的東西都不會成真」。藝術家袁廣鳴表示。策展人陳暢則說，如果威尼斯擁有數百年歷史的監獄，都能翻轉為表達自由與創意的空間，「我們應該對這個世界懷抱希望」，這也是此次展覽帶給大家的啟示。

由台北市立美術館（北美館）主辦的「袁廣鳴：日常戰爭」，18日於威尼斯普里奇歐尼宮邸開幕，展至9月30日。

本屆展覽由錄像藝術家袁廣鳴為代表藝術家，華裔美籍策展人陳暢（Abby Chen）策畫，展出袁廣鳴以戰爭為主題的錄像、動力裝置及素描作品，包括2件為威尼斯雙年展特別創作的新作。展示日常生活背後所潛藏的衝突，以及當代的生存狀態及不安。

在台灣館的展場之中，黑暗的觀影空間設置宛如居家空間的舒適沙發，螢幕上播放的卻是戰爭、萬安演習、爆炸與美好的崩毀等令人不舒適的畫面，隱喻隱藏憂懼不安的日常生活，令人聯想到壟罩在戰爭陰影之下的台灣。

「日常戰爭」開幕前夕，伊朗剛發動對以色列的攻擊；兩周前發生的403大地震，又跟展場中的動力裝置作品「預言」高度相似。袁廣鳴表示，「日常戰爭」的名稱與構想在2019年便已完成並提案，與現實中戰爭與地震的扣合「完全來自巧合」。

「這裡所有的作品都是來自我在台灣的日常生活經驗、都關於台灣，裡面充滿了不安與焦慮。」袁廣鳴表示，「希望作品裡的東西都不會成真」。

「我們希望這只是一個展覽。」陳暢表示，藝術家總能為想像插上翅膀，「那麼在這個時刻，藝術能為我們帶來甚麼想像?」台灣館所在的普里奇尼歐宮是一個擁有數百年歷史的監獄，陳暢認為，如果威尼斯的百年監獄都能翻轉成表達自由和創意的空間，代表未來的世界還是充滿進步的希望。