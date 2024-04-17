任家長在校掌摑學生？國中挨批失能

新北市某國中男、女同學在校發生爭執，導師找來雙方家長到校處理，男同學卻遭女同學家長在走廊辱罵、呼巴掌，男同學家長昨由市議員劉美芳、王威元陪同出面控訴，質疑導師獨留孩子面對家長作法有瑕疵，全案調查期間導師更未適當與孩子隔離，孩子不敢上學，造成二度傷害。

新北教育產業工會理事長吳添寶指出，處理學生衝突問題，照理應由學務處介入，通常溝通地點會選在校長室，不會讓導師獨自處理，學校行政有失能之嫌。

學生父親昨出面表示，原以為學校是安全場所，同儕間打鬧也時有發生，沒想到學校竟容許學生獨自面對家長質問，當天夫妻倆有工作無法到場，導師未覓適合場所，也未制止對方家長行為，就站在一公尺外，讓這件事情發生。

男學生母親也說，她經過輔導人員才得知，兒子當下有想從校園五樓跳下去的衝動，她近來很掛心孩子的身心狀況，「孩子躺在身邊，我才有真實感」。

劉美芳說，教育局對該案有掌握溝通，卻無實質作為，對校方或導師失能毫無咎責，在調查期間該名導師仍未暫停職務等待調查，對受害者造成二度傷害，校方心態只盼大事化小、小事化無，讓「社安網、反霸凌」成為笑話。

王威元說，該生家長已決定提告，建議在校安結果調查出爐前，應該將老師與學生隔開或有相關機制，才能避免孩子在學校遭受異樣眼光。

新北市教育局表示，導師當天是為處理學生霸凌案，邀家長到校說明，學校獲悉事發情形後，即依規定開校事會議啟動調查程序；教育局第一時間責成學校盡速處理，釐清該導師在處理過程是否有嚴謹度與細膩度不足之虞，及違反法規，若調查屬實，絕不寬貸。對於家長指控，該校校長僅回應，目前都在調查中，影片也有拍下過程。

吳添寶指出，學生發生爭執請家長到校處理，應由學務處出面，選擇場所應在校長室或其他適當處所，選在教室實非明智之舉，若發生激烈衝突，老師根本無法阻擋。吳也說，按照班級輔導管理辦法，就應該交給學務處、輔導處介入，校園行政單位不可推諉卸責。