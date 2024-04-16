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女高中生控男主任騷擾 國教署了解中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市一名高中女學生投訴一年前曾被學校男主任騷擾，校方開性平會議訪談後沒下文，其他女同學也有類似遭遇。教育部國教署人員昨到校了解，要還原始末。校長回應，性別平等、性騷擾事件是校園的「天條」，絕不允許有人觸犯，校方一定秉公處理。

這名女學生在社群軟體發文，指2022年11月某日，她上課認真抄筆記，不料授課的主任走下講台與她聊天，過程中以半蹲姿勢靠近她，近到他的嘴巴都快碰到她的臉。

女學生也提到，這名老師曾在其他女同學考滿分時，說出「妳好棒喔，我要把妳抱起來親三下」等話，讓她感到噁心、生氣，當天有向班導師求助，班導沒通報發生性平案件，還說「老師可能不是故意的」、「再給他一次機會」、「下次老師又做出相同行為，妳就躲開，他就會知道妳不喜歡了」等話。

事隔1年後，女學生得知這名主任也曾對其他同學做出類似行為，決定提出檢舉。女學生說，學校3月1日性平會議訪談後，迄今沒任何消息，這名主任仍在校任職，也令她不解。

校方強調，此一疑似校園性平事件的調查仍在進行中，校方一定會維護學生的權益，絕無掩蓋或是消極的處理。

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