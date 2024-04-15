少子衝擊 國立高中職學私校招生

少子化衝擊，不僅私校招生受影響，高雄的旗山農工、岡山農工、旗美高中等多所國立高中職也面臨生源下降困境，旗農4年前學生1200多人，如今剩不到600人，甚至有班級學生僅剩個位數。旗美高中671名學生，師生比1比10。岡農夜間部學生從1200人降至150人。

各校感嘆大環境使然，轉型求生存，旗農融入社區與店家簽約合作，提高知名度；岡農開「台電中油機電專班」吸引學生。旗美高中提供獎學金、午餐及課輔費減免，爭取免費學生專車讓遠地學生不用擔心交通。

屏東大學教育行政所副教授李銘義指出，教育部學費補助政策，公私立學校學費拉近，位處偏遠國立學校競爭力不見得贏過私校，不只高中職，大學也一樣。

文藻外語大學東南亞學系主任林文斌也表示，家長覺得學費沒差太多，與其去偏遠公立學校，倒不如就近留在市區讀私校，私中競爭不減反增，偏遠高職首當其衝。

岡農創校88年，日、夜間部學生合計約1600人，日間部學生數起伏不大，夜間部卻差很多，以前學生多達1200人，現在剩150人左右。校方嘆，大環境影響，再多努力也是杯水車薪，很難逆轉。

旗農創校96年，因距離市區遠，學生數呈雪崩式下降，全校師生比1比6。為不讓百年學校消失，旗農老師申請經費開交通車免費接送學生，更與旗山店家簽約合作，辦活動吸引學生，化被動為主動，派老師到各國中社團打知名度，廣邀附近學區應屆國中生到校參訪。

老師搖頭苦笑，「過去只有私校做的事，如今公立學校不得不做」。

旗農家政科二年級學生劉芸安說，班上只有5名同學，同儕競爭沒有市區高，但也因為班級人數少，享用教學資源更多，無須跟別人共用縫紉機，更能感受老師用心。

市議員林義迪表示，少子化是既定事實，不斷有私校退場，就連公立高中、職學生數都直接腰斬，政府要有所因應，否則未來只能走向併校、廢校，在地小孩求學權益受影響。