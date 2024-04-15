聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子衝擊 國立高中職學私校招生

聯合報／ 記者蔡世偉徐白櫻／高雄報導
為了招生順利，公立高校學習私校作法，主動邀市內各國中應屆生到校參訪。記者蔡世偉／攝影
為了招生順利，公立高校學習私校作法，主動邀市內各國中應屆生到校參訪。記者蔡世偉／攝影

少子化衝擊，不僅私校招生受影響，高雄的旗山農工、岡山農工、旗美高中等多所國立高中職也面臨生源下降困境，旗農4年前學生1200多人，如今剩不到600人，甚至有班級學生僅剩個位數。旗美高中671名學生，師生比1比10。岡農夜間部學生從1200人降至150人。

各校感嘆大環境使然，轉型求生存，旗農融入社區與店家簽約合作，提高知名度；岡農開「台電中油機電專班」吸引學生。旗美高中提供獎學金、午餐及課輔費減免，爭取免費學生專車讓遠地學生不用擔心交通。

屏東大學教育行政所副教授李銘義指出，教育部學費補助政策，公私立學校學費拉近，位處偏遠國立學校競爭力不見得贏過私校，不只高中職，大學也一樣。

文藻外語大學東南亞學系主任林文斌也表示，家長覺得學費沒差太多，與其去偏遠公立學校，倒不如就近留在市區讀私校，私中競爭不減反增，偏遠高職首當其衝。

岡農創校88年，日、夜間部學生合計約1600人，日間部學生數起伏不大，夜間部卻差很多，以前學生多達1200人，現在剩150人左右。校方嘆，大環境影響，再多努力也是杯水車薪，很難逆轉。

旗農創校96年，因距離市區遠，學生數呈雪崩式下降，全校師生比1比6。為不讓百年學校消失，旗農老師申請經費開交通車免費接送學生，更與旗山店家簽約合作，辦活動吸引學生，化被動為主動，派老師到各國中社團打知名度，廣邀附近學區應屆國中生到校參訪。

老師搖頭苦笑，「過去只有私校做的事，如今公立學校不得不做」。

旗農家政科二年級學生劉芸安說，班上只有5名同學，同儕競爭沒有市區高，但也因為班級人數少，享用教學資源更多，無須跟別人共用縫紉機，更能感受老師用心。

市議員林義迪表示，少子化是既定事實，不斷有私校退場，就連公立高中、職學生數都直接腰斬，政府要有所因應，否則未來只能走向併校、廢校，在地小孩求學權益受影響。

少子化 屏東 廢校

延伸閱讀

影／大甲媽祖回鑾大甲市區擠爆！ 媽媽抱嬰兒驚險搶拍照

內外夾擊！台南建立蚵品牌迎戰進口蚵 9成蚵農參加溯源

少子化高中職校學生數掉一半 學校主動出擊赴國中招生

賴清德內閣人事 傳中山大學校長鄭英耀同意出任教育部長

相關新聞

少子衝擊 國立高中職學私校招生

少子化衝擊，不僅私校招生受影響，高雄的旗山農工、岡山農工、旗美高中等多所國立高中職也面臨生源下降困境，旗農4年前學生12...

樂儀旗舞觀摩表演賽今登場 北一女拿下首屆「人氣王」

北市一年一度的樂儀旗舞觀摩表演今天於台北和平籃球館登場，共邀請各縣市14所高中職、1所國中、國小及海軍儀隊一同展演，教育...

影／退休校長看劇爆靈感 80歲回顧展變義賣展嘉惠偏鄉

彰化縣立二林高中首任校長陳佳聲今年將滿80歲，熱愛藝文創作的他兩年前思考與其舉辦回顧展，不如「做好一件事讓人生功德圓滿」...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

早自習禁考試 將無預警視導

教育部近日發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，針對早自習不得考試等教學正常化視導項目，規範地方政府的視導計畫...

高市大華國小34畢業生 完成自行車百里挑戰

歷經7個月17次長短途練習，高雄市鳥松區大華國小34名畢業生，昨天完成全長114.3公里的畢業自行車騎行，在終點接受師長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。