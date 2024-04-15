早自習禁考試 將無預警視導

教育部近日發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，針對早自習不得考試等教學正常化視導項目，規範地方政府的視導計畫，並強調實地視導會以無預警的方式辦理，預計八月一日全面施行。但教團認為，無預警視導常造成學校困擾，且教學不正常的問題往往發生在私校，教育部應「公私一致」。

教育部提出的「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案內容明定教學正常化督導的項目和範圍，有常態編班、課程規劃及學習評量三項，內容包含課後輔導及寒暑假學藝活動不得教授新進度，考試不得在早自習、第八節等時間辦理，以及模擬考不得在寒暑假結束後的第一周實施等。

草案要求地方政府訂定正常教學視導計畫，由督導、專家學者、地方輔導團的輔導員、地方教師會代表、家長團體代表中，至少兩者組成小組實地視導。因國小校數太多，每年採抽查一定比率的方式，被檢舉或疑似違規的學校優先抽查，國中則每學年一次；實地視導會以無預警方式辦理，視導人員到校前一小時卅分會通知學校。

全教總理事長侯俊良表示，無預警的訪視形同「防賊」，雖然立意良好，是希望學校不要刻意準備、美化資料，但突然訪視會使行政人員倉促提供教學課程安排、學習評量等相關資料，若由新進人員處理，更是會造成學校困擾。