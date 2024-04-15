聽新聞
test
0:00 / 0:00

早自習禁考試 將無預警視導

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部近日發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，針對早自習不得考試等教學正常化視導項目，規範地方政府的視導計畫，並強調實地視導會以無預警的方式辦理，預計八月一日全面施行。但教團認為，無預警視導常造成學校困擾，且教學不正常的問題往往發生在私校，教育部應「公私一致」。

教育部提出的「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案內容明定教學正常化督導的項目和範圍，有常態編班、課程規劃及學習評量三項，內容包含課後輔導及寒暑假學藝活動不得教授新進度，考試不得在早自習、第八節等時間辦理，以及模擬考不得在寒暑假結束後的第一周實施等。

草案要求地方政府訂定正常教學視導計畫，由督導、專家學者、地方輔導團的輔導員、地方教師會代表、家長團體代表中，至少兩者組成小組實地視導。因國小校數太多，每年採抽查一定比率的方式，被檢舉或疑似違規的學校優先抽查，國中則每學年一次；實地視導會以無預警方式辦理，視導人員到校前一小時卅分會通知學校。

全教總理事長侯俊良表示，無預警的訪視形同「防賊」，雖然立意良好，是希望學校不要刻意準備、美化資料，但突然訪視會使行政人員倉促提供教學課程安排、學習評量等相關資料，若由新進人員處理，更是會造成學校困擾。

小學 教師 教育部

延伸閱讀

國教署發布草案 地方政府應落實督導早自習禁考試

嚴懲詐欺犯罪 法務部研擬草案：高額或3人以上提高刑責

督導教學正常化 國中小早自習、午休禁考試8月實施

113學年學雜費調幅0.61% 大學：漲幅極少「吃頓飯就沒了」

相關新聞

少子衝擊 國立高中職學私校招生

少子化衝擊，不僅私校招生受影響，高雄的旗山農工、岡山農工、旗美高中等多所國立高中職也面臨生源下降困境，旗農4年前學生12...

樂儀旗舞觀摩表演賽今登場 北一女拿下首屆「人氣王」

北市一年一度的樂儀旗舞觀摩表演今天於台北和平籃球館登場，共邀請各縣市14所高中職、1所國中、國小及海軍儀隊一同展演，教育...

影／退休校長看劇爆靈感 80歲回顧展變義賣展嘉惠偏鄉

彰化縣立二林高中首任校長陳佳聲今年將滿80歲，熱愛藝文創作的他兩年前思考與其舉辦回顧展，不如「做好一件事讓人生功德圓滿」...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

早自習禁考試 將無預警視導

教育部近日發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，針對早自習不得考試等教學正常化視導項目，規範地方政府的視導計畫...

高市大華國小34畢業生 完成自行車百里挑戰

歷經7個月17次長短途練習，高雄市鳥松區大華國小34名畢業生，昨天完成全長114.3公里的畢業自行車騎行，在終點接受師長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。