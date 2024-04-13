陳祥用綠色生活地圖教生物 登上教育家部落格

新北市永平高中教師陳祥推動綠色生活地圖課程，帶領學生踏查鄰里，瞭解生活周遭的人文地景與自然生態，把生物課變得鮮活有趣，近期登上教育家部落格，成為教學典範人物。

教育部今天發布新聞稿介紹最新一期「教育家部落格」的主角，目前擔任新北市永平高中教學組長的陳祥熱愛生態，民國96年到荒野保護協會進修，認識到最初從美國開始推動、風靡非政府組織的「綠色生活地圖（簡稱綠地圖）」。

陳祥將綠地圖概念引入課程，結合12年國教課綱，「就像突然開了外掛。」身為生物老師，陳祥認為學生應該要延伸觀察的觸角，關注周遭生活之中人與人，以及人與社區間的關係。綠地圖能讓學生走出教室，以綠色的視角來觀察校園與附近的社區，並把生態與文化景點用圖示標示出來。

在陳祥的引導下，許多學生發現，自己根本沒有到過中永和地區著名的韓國街、緬甸街，開始嘗試去探索原本不熟悉的區域，逐漸發覺到社區內的新事物，與自己生活的土地產生更多情感的連結。學生也開始懂得檢視家中的電器設備，觀察哪些耗電量特別大，如何善用節能標示等。

陳祥自我期許，每一年的教材都不能重複，避免學生做以前學長姊做過的題目。短短一個寒假，他已完成5項課程設計，並把一整年的教材都安排妥當。他認為，要拿捏課成知識和趣味性，真的有點壓力，但只要讓學生留下深刻印象，一切就都值得。