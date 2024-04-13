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嘉中百歲修校歌 甩性別窠臼
國立嘉義高中是台灣百年名校，幾年前學生反映校歌歌詞「男兒」志氣豪，對美術班、音樂班、科學班及進修部女學生有性別差異，另「三民主義」等內容是威權時代象徵，籌辦百周年校慶徵詢校友意見，召開校務會議及工作小組會議討論，決定修訂校歌歌詞與時俱進。
校歌更改內容：「男兒志氣豪」修正為「嘉中志氣豪」；「建設新台灣／建設新中國」改為「建設新台灣／邁向新世紀」；「三民主義須牢抱」修正為「旭陵精神須牢抱」。
學校針對校歌修訂組校歌工作小組會議，就歌詞修訂討論。經廣徵校歌不合時宜歌詞修正內容後，召開第2次工作小組會議討論，並針對音調討論與多次試唱，做成修訂決議召開校務會議討論通過。
校長陳元泰說，嘉中1924年創立，是台灣百年名校，培育各行各業無數菁英，被稱譽「培育醫生搖籃」，校歌修訂部分歌詞，主因是幾年前學生反映男兒志氣豪，對美術班、音樂班、科學班及進修部女學生有性別差異，籌辦校慶徵詢校友意見後，廣徵意見修訂。
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