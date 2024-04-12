永不放棄！台東縣賓茂國小女籃9球員拿下校史首座全國冠軍

台東縣賓茂國小女籃隊成立6年今年開花結果！上月不僅奪得全國國民小學籃球錦標賽季軍，昨天更奪得U12全國少年籃球錦標賽MINI組冠軍，成為校史首座全國冠軍獎盃，也是全縣國小女籃首座全國冠軍。部落族人歡喜不已，呼籲相關單位，重視基層籃球發展。

「我們的精神口號永不放棄！孩子們做到了。」校長王邇翰說，女籃成軍6年的時間，9位球員主要成員為5、6年級學生，2020年聯賽打進全國前16強後，為增加球員信心和比賽經驗，2021年報名U12全國少年籃球錦標賽，最後拿下MINI組亞軍，今年球員們更上一層樓，達成夢想。

賓茂國小女籃隊上月奪下全國國民小學籃球錦標賽季軍後，又馬不停蹄參加第56屆U12全國少年籃球錦標賽MINI組，小球員們發揮永不放棄的精神，一路過關斬將，昨天已4戰全勝的成績打入冠軍戰，對手是來自隔壁縣的屏東縣水泉國小，形成「雙東大戰」戲碼。

不想留下遺憾的賓小女籃隊，首節就加足馬力，開始甩開對手，終場以33比13大比分差力克水泉國小，在U12MINI女生組5戰全勝封后。為學校及全縣奪下首座全國冠軍獎盃的記錄，讓全校只有120位學生的小校，在全國賽留名。消息傳回台東部落，族人們歡呼聲不已。

教練杜志強說，球隊成立前，只是個籃球社團，部落小孩熱愛籃球，也獲得家長及校長支持，6年前成立女籃隊，但一開始參加賽事都是以輸球收場，但這沒有打擊小朋友信心和決心，一路走來愈戰愈勇，成績也愈來愈好，成為台東第一，現在成為全國第一。

不過，有家長表示，目前縣內國中端女籃球隊少，已有外縣市國中甲級籃球學校詢問球員和家長意願，相關單位必須重視基層籃球發展，才能讓人才留在台東。

台東縣賓茂國小女籃隊昨天在U12全國少年籃球錦標賽MINI組冠軍戰中，小將們發揮永不放棄的拚戰精神，以33比13力克屏東縣水泉國小封后。圖／校長王邇翰提供