快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

嘉中校友批校歌不合時宜 三民主義改為旭陵精神

中央社／ 嘉義市12日電

嘉義高中今年創校百年，因校歌有「三民主義須牢抱」等詞彙，遭校友批評不合時宜，經校方多方討論，藉由百年校慶更改部分歌詞，將三民主義改為嘉中的精神象徵「旭陵精神」。

國立嘉義高中校長陳元泰今天告訴中央社記者表示，迎接百週年校慶，於去年籌組百週年校慶籌備委員會時，即有各區校友陸續反應校歌內容不合時宜，期待母校在百週年校慶之際，能進行修正改版。

陳元泰指出，校方於去年6月期末校務會議立案討論，並通過維持校歌原曲，以更改不合時宜的歌詞方式辦理，並徵求各方修訂意見與內容。並召開工作小組會議討論，由學校行政代表、教師代表、音樂科、國文科教師，就校歌修修訂進行討論。

陳元泰說，經校歌改版工作小組廣徵校歌不合時宜歌詞修正內容，並召開會議討論與針對音調討論與多次試唱後，做成決議並召開臨時校務會議討論通過。

嘉中修改校歌部分歌詞，將「建設新中國」和「三民主義須牢抱」，分別改為「邁向新世紀」和「旭陵精神須牢抱」，也把「男兒志氣豪」改成「嘉中志氣豪」，以及「建設新台灣」修正為「建設新台灣」。

嘉中校友管樂團成員蔡智明表示，嘉中20日舉辦百年校慶活動，校友管樂團演奏的曲目「旭陵慶典」，就是從校歌改編。

嘉中創校於1924年，日治時期有校歌版本，1945年改成舊版的校歌，1984年入學的蔡智明回憶說，當年嘉中創校60年，日本校友特地組團回校參訪，嘉中樂隊特別演奏日治時期校歌，日本校友唱著日本語校歌，都唱到淚流滿面。

另外，嘉中今年創校百年，師生特別在228和平紀念日前夕，利用朝會時間為受難者默哀1分鐘。校方認為，學校期盼透過默哀，讓大家了解228事件中有許多受難者是嘉中畢業的學長，受難者的後代很多都就讀嘉中，呼籲大家不可遺忘這段歷史。

受難者 嘉義 日本

延伸閱讀

「3體」 攻下全球收視榜首 「文革戲」嚇到昔日受難者

「3體」 攻下全球收視榜首 「文革戲」嚇到昔日受難者

台積電來嘉效應 嘉科實中招生高中名校爭相開半導體課實驗班搶學生

迎嘉中百年校慶！校友返校開20年前時光膠囊 豪捐百萬助學金

相關新聞

113學年私立國中小雜費凍漲 私中盟不滿要求重新討論

台南市政府教育局主辦113學年公私立國民中小學雜費暨各項代收代辦費收費標準協調會，會議主席、台南市教育局副局長王崑源裁示...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

少子化嘉市小一新生今年略增 這所小校特色辦學連2年總量管制

嘉義市國小新生今明2天報到登記，設籍嘉市兒童新生2357人，較去年2321人略增36人，學校送禮物，少子化，學校搶學生競...

國小新生報到！基隆3校總量管制 實驗學校自由申請

近日正值新學年度國小新生報到，基隆市今年總量管制學校除原有信義及深美國小，新增中興國小；另實驗教育學校八堵、瑪陵與私小，...

強震毀牆面、鋼筋外露...景美女中拚修繕 高三生下周可回校上課

0403花蓮大地震，台北震度5弱重創校園，其中景美女中勵學樓發生水泥瓷磚剝落、鋼筋外露，校方本周加緊整修，高三18個班本...

走讀全台唯一手工製墨廠 三民高中學生大開眼界

為了讓學生對於校園周邊的人文環境有更深入的了解，學校發展地方走讀課程，今（11）日新北市三民高中帶著學生到全臺最後一間手工製墨廠，除了體驗製作墨條，學習古法製作的智慧以外，也帶領學生思考古物創新的文創可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。