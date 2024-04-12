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國小新生報到！基隆3校總量管制 實驗學校自由申請

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆國小新生入學總量管制學校增為3校，實驗可自由選校。圖／教育處提供
基隆國小新生入學總量管制學校增為3校，實驗可自由選校。圖／教育處提供

近日正值新學年度國小新生報到，基隆市今年總量管制學校除原有信義及深美國小，新增中興國小；另實驗教育學校八堵、瑪陵與私小，只要設籍基隆市學區都可以自由申請。

教育處表示，今年入學是年滿6足歲兒童，2017年9月2日到2018年9月1日出生。基隆市總量管制學校，除原有信義國小及深美國小外，今年度新增中興國小，4月初開始受理家長繳納登記入學相關文件，明天截止收件。

深美國小4月23日在校網站公告入學名冊；信義及中興國小則在4月24日公告，家長們可至學校網站查詢。

另實驗教育學校，八堵與瑪陵國小今明兩天辦理登記；私立輔大聖心國小部的新生登記作業明天到校辦理；私立二信國小部已在3月28日至4月2日以線上方式進行登記。只要設籍於基隆市學區內，都可以自由申請登記。私小登記以1校為限；如登記人數超過核定招生名額時，聖心將在當天下午1時公開抽籤，二信明天在校網站公布錄取名單。

其餘公立國小的小一新生，以戶籍所在地的學區為主，家長4月11日前收到新生入學通知單後，採線上或到校兩種方式，在4月25日至29日期間，依照各校的新生入學通知單內容，攜帶相關文件於指定時間前往辦理報到登記作業。也可採線上報到，網址：https://schoolsoft.kl.edu.tw/new

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