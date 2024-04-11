越級打怪！宜蘭3國中生將赴巴塞隆納科展 2人保送北一女

宜蘭縣國華國中國三學生穆亭昕、洪子晴，與國二學生邱量，代表宜蘭參加今年1月到2月在台北舉辦的2024台灣國際科學展覽會，在一票高中生學長姐中脫穎而出，破縣史紀錄獲得大會二等獎肯定，將赴西班牙巴塞隆納參展，2名國三學生也將保送進入北一女。

穆亭昕、洪子晴前年7月升國二的暑假，觀察到水滴在不同材質面板的交界處，會震動、跳躍，和指導老師邱旻昇討論，和升上國一的邱量組隊，以「親疏有別─水滴在親疏交錯介面之運動現象探討」為題，參加宜蘭縣科展，奪冠後挺進去年7月的全國科展，再次奪冠，進入今年1月的台灣國際科展。

國華國中指出，台灣國際科展是國際級比賽，海內外優秀作品都會參展，且沒有區分國中、高中，參賽者絕大多數都是明星高中，今年共565名、315件作品，國華國中小將「越級打怪」，仍殺入最後54件作品的決賽，獲得二等獎，是唯一取得前三等獎的國中隊伍，也受邀參加明年3月的巴塞隆納科展。

「親疏有別」是國華國中第二次在國際科展得獎，打破2021年三等獎的紀錄，同時也是宜蘭縣參加國際科展的最佳成績；穆亭昕、洪子晴因為這分殊榮，以保送入學管道被北一女錄取，今年9月將負笈北上，可以想見未來將一邊在台北求學，一邊回宜蘭和邱量練習明年3月的海外之旅。