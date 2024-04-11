走讀全台唯一手工製墨廠 三民高中學生大開眼界

為了讓學生對於校園周邊的人文環境有更深入的了解，學校發展地方走讀課程，今（11）日新北市三民高中帶著學生到全臺最後一間手工製墨廠，除了體驗製作墨條，學習古法製作的智慧以外，也帶領學生思考古物創新的文創可能性。

蘆洲位於淡水河下游西岸，緊鄰三重、五股、淡水、八里等地。交通便利之餘，使得蘆洲人文薈萃，文化底蘊深厚。在宗教方面，蘆洲有最早的八大神將頭，以及數量最多的大尊神將。在政治與地方方面，有抗日名將李友邦的蘆洲李宅。在建築方面，有百年建物的西洋樓。在文物保存方面，有全臺最後一間手工製墨廠等。

蘆洲蘊含豐富的人文景貌，在課程的安排上，除了教室的講解以外，更注重學生在走讀古蹟、拜訪耆老的過程中，一方面學習蘆洲的人文精神，另一方面也陶冶學生心性，尊崇古人的智慧與文風。

學生原先以為導覽不會有什麼特別的內容，但卻在實際參與中發現了意想不到的樂趣，並與同學合作完成了任務。

大有製墨是全臺現存唯一的手工松煙墨廠，由國寶級大師陳嘉德，與陳俊天父子所經營。在現代人幾乎不用毛筆，墨條的製造也因而逐漸凋零，更不用說手工製造的墨條了。不過大有製墨仍然堅持古法手工製墨，最終獲得國家認證，於2003年榮獲國家薪傳獎。

三民高中校長彭盛佐表示，希望學生在這次的參訪中，可以深知文化保存不易，對於職人多份崇敬之心。透過走訪古蹟，神遊古人當時的處境，觀賞實體文物，陶冶學生的宗教與藝術美感，藉由採訪耆老，增進談話技巧與同理心。