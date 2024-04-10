「行動戶政所」進駐5所國中 高雄800國三生興奮領身分證
高雄岡山戶政事務所為方便轄內年滿14歲國三生初領身分證，派員至岡山、嘉興、前峰、燕巢、橋頭國中共5所國中，受理應屆畢業生初領國民身分證，約800名學生拿到身分證。
高雄市岡山戶政事務所發布新聞稿指出，為免除家長及學生請假奔波，岡山戶政每年3至4月將「行動戶政所」進駐校園服務，讓學生在校即可辦理國民身分證。
岡山戶政表示，學生們初次領取國民身分證都很興奮，對未來充滿期待與夢想，有學生開心大喊，「阿母，我轉大人」，現場笑聲及掌聲不斷。
高雄市岡山戶政事務所主任曾勇清表示，趕不及駐點服務申辦的學生，可改以「高雄市戶政線上e指通」預約申辦，減少臨櫃不必要等候時間。
曾勇清提醒，身分證是非常重要證件，近期常有詐騙集團謊稱是戶政機關進行詐騙，不要輕易將身分證轉交陌生人或洩漏個人資料；萬一遺失身分證，可以透過1996內政部24小時專線掛失，也可在上班時間致電任一戶政所申請掛失，保障自身權益。
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