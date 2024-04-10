柬埔寨用水苦 暨大跨國助力改善興設啟用淨水場
極端氣候加劇，全球各地水資源短缺日益嚴重，部分發展落後國家更是雪上加霜，國立暨南國際大學為此將大學社會責任延伸至國際，7年前投入協助柬埔寨解決水資源困境，日前更在其首都金邊附近興建啟用淨水場，持續改善當地民生用水。
暨大指出，近年來，全球面臨著供水不足、水質汙染等水資源問題，特別是發展落後的第三世界國家，但乾淨的飲用水關乎生命安全，該校科技學院為此透過「綠色水沙連永續價值與人才培育升級」計畫，協助柬埔寨改善水資源與環境衛生。
而這項跨國的水資源改善始於2017年，當時由長期援助柬埔寨的中華國際陽光慈善會牽線，並媒合國際扶輪3462地區台中東友扶輪社共同推動，校方更結合工程技術、環境科學、社會學等領域專業，開發一系列有效的水資源改善措施。
暨大表示，該校土木系教授陳谷汎以其專業評估柬埔寨金邊的資源有限，較難使用經費較高昂的科技化設備，便依據當地資源以「礫間淨水工法」協助設計出無須耗材、可自行維護的淨水系統，可提供了當地2000位居民每日潔淨的飲用水。
而首都金邊北方約90公里遠的Sreng Kim中學也面臨水資源困境，考量師生用水不潔恐影響健康，為此為該校施設淨水設施，並於近日啟用，師生總算能喝到乾淨的水，解決他們苦惱已久的用水問題，也是暨大在柬埔寨的第2座淨水場。
暨大校長武東星說，落實大學社會責任是暨大的核心價值之一，透過跨國計畫展現出該校推動國際化培訓專業與人才的量能，以及嫻熟的跨國執行力，更藉此培養學生的社會意識和責任感，實踐暨大「在地實踐，國際思維」的理念。
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