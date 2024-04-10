快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

柬埔寨用水苦 暨大跨國助力改善興設啟用淨水場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學協助柬埔寨解決水資源困境，在其首都金邊及附近中學興建啟用淨水場，改善當地民生用水。圖／暨大提供
國立暨南國際大學協助柬埔寨解決水資源困境，在其首都金邊及附近中學興建啟用淨水場，改善當地民生用水。圖／暨大提供

極端氣候加劇，全球各地水資源短缺日益嚴重，部分發展落後國家更是雪上加霜，國立暨南國際大學為此將大學社會責任延伸至國際，7年前投入協助柬埔寨解決水資源困境，日前更在其首都金邊附近興建啟用淨水場，持續改善當地民生用水。

暨大指出，近年來，全球面臨著供水不足、水質汙染等水資源問題，特別是發展落後的第三世界國家，但乾淨的飲用水關乎生命安全，該校科技學院為此透過「綠色水沙連永續價值與人才培育升級」計畫，協助柬埔寨改善水資源與環境衛生。

而這項跨國的水資源改善始於2017年，當時由長期援助柬埔寨的中華國際陽光慈善會牽線，並媒合國際扶輪3462地區台中東友扶輪社共同推動，校方更結合工程技術、環境科學、社會學等領域專業，開發一系列有效的水資源改善措施。

暨大表示，該校土木系教授陳谷汎以其專業評估柬埔寨金邊的資源有限，較難使用經費較高昂的科技化設備，便依據當地資源以「礫間淨水工法」協助設計出無須耗材、可自行維護的淨水系統，可提供了當地2000位居民每日潔淨的飲用水。

而首都金邊北方約90公里遠的Sreng Kim中學也面臨水資源困境，考量師生用水不潔恐影響健康，為此為該校施設淨水設施，並於近日啟用，師生總算能喝到乾淨的水，解決他們苦惱已久的用水問題，也是暨大在柬埔寨的第2座淨水場。

暨大校長武東星說，落實大學社會責任是暨大的核心價值之一，透過跨國計畫展現出該校推動國際化培訓專業與人才的量能，以及嫻熟的跨國執行力，更藉此培養學生的社會意識和責任感，實踐暨大「在地實踐，國際思維」的理念。

國立暨南國際大學協助柬埔寨解決水資源困境，在其首都金邊及附近中學興建啟用淨水場，改善當地民生用水。圖／暨大提供
國立暨南國際大學協助柬埔寨解決水資源困境，在其首都金邊及附近中學興建啟用淨水場，改善當地民生用水。圖／暨大提供

柬埔寨 水資源 水質

延伸閱讀

領角鴞寶寶呆萌迫降暨大 鴞媽「超殺眼神」盯梢10小時

暨大助柬埔寨改善水資源 啟用第2座淨水設備

招1人赴柬「月領」1萬 人蛇兄弟檔未來入監當同學

涉走私789公斤K他命 2台男柬埔寨遭重刑20年

相關新聞

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

父母月收11萬…一周只給高中兒210元零用錢 網愣：是親生的？

萬物皆漲的年代，連零用錢也跟著大縮水了嗎？有網友匿名投稿至臉書社團爆料公社發文抱怨零用錢太少，認為父母親明明月薪加起來快11萬，…

柬埔寨用水苦 暨大跨國助力改善興設啟用淨水場

極端氣候加劇，全球各地水資源短缺日益嚴重，部分發展落後國家更是雪上加霜，國立暨南國際大學為此將大學社會責任延伸至國際，7...

北市國中小學生視力不良率女高於男 隨年級升高增加

北市國民中小學生視力不良率，隨著年級升高而增加，北市主計處指出，各年級中以一年級之不良率25.9%最低，至九年級則達77...

桃竹學校午餐解禁 粄條吃得到

受寶林茶室食物中毒案影響，新竹縣、市政府4月起暫停學校營養午餐供應客家粄條，昨確定5月1日開始恢復供應；桃園市政府本月也...

苗栗特教學校啦啦隊將赴美 再戰世界錦標賽

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊將再次代表台灣赴美參加「2024世界啦啦隊錦標賽」，今天舉辦授旗暨行前成果發表會，苗栗縣長鍾東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。