父母月收11萬…一周只給高中兒210元零用錢 網愣：是親生的？

萬物皆漲的年代，連零用錢也跟著大縮水了嗎？有網友匿名投稿至臉書社團爆料公社發文抱怨零用錢太少，認為父母親明明月薪加起來快11萬，一星期的零用錢卻只給了210元，貼文一出立即引起不少網友討論。

po文的該名高中生表示，這一星期的210元包含了車費140元，還有一餐在外面吃的錢70元，他真的覺得很少，完全沒有可以自己花的餘裕。

他說父母兩人一個月加起來的薪水也快11萬，可是就只有給他這樣，「我跟他們講很多次，他們也都不多給我，該怎麼辦？」

貼文一出，不少人紛紛留言說「好少喔！真是太小氣了」、「支持加到300」、「先確認一下是不是親生的？」、「我比較好奇父母一餐都吃多少」。也有人表示，能理解這名高中生的困境，人活著不可能沒有慾望，又被反對去打工賺錢要好好念書，而且70塊大概只能用在吃早餐，午餐晚餐這樣的預算很難營養均衡。

還有人建議他暑假可以去打工或是努力念書拚獎學金，也有人覺得「直接告訴爸媽給你的錢不夠用，而且，大人難道不知道物價嘛？怎麼會這樣給零用錢？」不過有其他網友坦言，「我到大學畢業，完全沒有零用錢這件事」，也有家長留言表示，「我早餐5天是給400。」