嘉義高中科學班甄選放榜 北興國中16人錄取成全市冠軍

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國立嘉義高中科學班畢業生，每年錄取大學醫學系、台清交成等國立大學多，近年嘉市國中為考取科學班競爭激烈，科學班最近放榜錄取27人，25人由北興、民生、嘉義、蘭潭等4所國中包辦，以北興16人最多，是上榜冠軍國中，另民生錄取5人、嘉義國中3人、蘭潭國中1人。

嘉中科學班甄選考試放榜，北興國中占科學班錄取人數6成，有王銓毅、李律穎、張耘誠、陳以希、呂千聞、游諭棠、黃泓穎、何奕、黃琛叡、黃祈潤、蔡慕箴、林宥余、蕭聿淇、劉懿陞、蘇翊睿、陳碩廷等16名學生錄取，8人備取，是北興近年最佳成績。

輔導室主任余儒宜說，普通班蔡慕箴、劉懿陞通過學校安排集訓課程，如願錄取嘉中科學班。資優班曾淑瑜、李昀瑾說，班上學生討論研究課業風氣很盛，有問題互相討論解決疑難，彼此成長；黃琛叡、張耘誠、何奕、李律穎、陳以希是數理競賽常勝軍，也是學業休閒好朋友。

教師團隊侯政道、周世章、洪照坤，以及嘉大教授團，指導科學實作及口試，讓學生保持穩定心態應考。最令人欣慰是，錄取學生不僅學業表現出色現，還積極參與各種活動。劉懿陞、蕭聿淇、黃祈潤、林宥余模擬聯合國活動，榮獲最佳代表、傑出代表；呂千聞、游諭棠、蕭聿淇、林宥余，參加科展榮獲嘉義市第一名，活動幫助學生複試口試臨場的應變和回答。

今年北興國中成立語文資優班，黃泓穎、蘇翊睿除數理優異表現，英語投入熱情學習，參與學校團隊赴日參訪岐阜縣那東中學，豐富國際視野；校長張仁澤說，科學班榜錄取佳績歸功學校團隊奉獻，家長會、校友會、志工團支持及學生們積極進取，學校還提供獨立研究、校外參訪、科普探索、模擬聯合國、國際參訪等多元選修課程，助功科學班。