在地學子對家鄉陌生 雲林山野教育計畫洗刷學生印象

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雲林山海自然景點多，縣府去年11月起開辦山野教育計畫，安排全縣31校、2000多名國中一年級學生，分梯次至古坑鄉華山及草嶺參加2天1夜戶外活動，參加過的學生反應熱烈；縣長張麗善昨天到華山教育農園與學生一同體驗，宣布下學年度會將期程拉長、增加梯次，讓學生全面了解家鄉風光。

縣府教育處去年11月15日至今年4月13日期間在古坑鄉華山教育農園舉辦山野教育，每梯次80人、共34梯次，許多師生認為「很好玩！」希望未來多舉辦。

教育處長邱孝文表示，山野教育計畫以走讀雲嶺之丘、五元兩角、木馬古道、草嶺石壁及峭壁雄風等著名的天然景觀為主題，學子將學習體驗從課本、教室延伸至戶外大自然，晚間則投宿在華山教育農園，全程導入童軍精神。

張麗善認為，「對家鄉最陌生的是背負升學壓力的在地學子」，宣布113學年度會將期程拉長且增加梯次，並結合海洋教育擴大舉辦，讓學生全面了解家鄉風光。

另，三條崙教育農園將改造成雲林海洋教育中心，預計12月完工，可容納60名住宿人數，邱孝文指出，113學年度將和海洋大學、北港農工合作，結合海洋生態教育、濱海黑森林步道等軟硬體資源推動全新型態教育計畫，提供多元學習機會。